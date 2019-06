Harry Maguire à Manchester City pour un transfert record ?

Harry Maguire, le défenseur de Leicester City, a fait part de son désir de rallier City plutôt qu'United.

L'international anglais a décidé de quel côté de Manchester se trouvait son avenir. Le défenseur de et de l' devrait même devenir le défenseur le plus cher du monde cette semaine quand il ralliera les Eastlands plutôt que les Red Devils d'après ce que révèle The Mirror.

Le joueur devrait être transféré 80 millions d'euros. Ce qui constituera un record puisque cela éclipsera les 75 millions d'euros payés par pour Virgil van Dijk en janvier 2018.

Cette décision va porter un dur coup aux voisins de , qui ne seraient apparemment pas en mesure de s'aligner sur l'offre de City et aussi les 280 000€ comme salaire hebdomadaire que les champions d'Angleterre proposent pour le défenseur central.