Harry Kane va-t-il prolonger au Bayern Munich ? Un désaccord subsisterait encore sur un point décisif

Comme le rapporte l’Abendzeitung de Munich, le Bayern pousse pour une prolongation de deux ans, jusqu’en 2029, tandis que Kane réclame lui-même trois ans. Un compromis avec deux ans plus une option pour une troisième année ne semble pas non plus être recherché par le club munichois. Kane a fêté son 33e anniversaire fin juillet. En cas de fin de contrat en 2030, il aurait donc 36 ans.

Malgré ce dernier point de blocage, tout continue toutefois d’indiquer un accord entre les deux parties. Son salaire annuel brut estimé, d’environ 25 millions d’euros, devrait entre-temps rester à peu près identique selon des informations concordantes.

Kane lui-même a annoncé lundi, le jour de son premier entraînement collectif après son retour de vacances prolongées après la Coupe du monde, des négociations « cette semaine ou la semaine prochaine ».

« Nous sommes super heureux qu’il soit avec nous », a déclaré mercredi le directeur sportif Max Eberl, lorsque l’attaquant anglais a été récompensé par le Soulier d’or du meilleur buteur d’Europe. « Maintenant, il faut simplement clarifier les modalités, qui font aussi partie du football. Mais je crois que les conditions de départ ne sont pas si mauvaises. » Kane est conseillé par son père Pat et son frère Charlie.

Harry Kane se sent parfaitement bien au Bayern

« Je suis assez optimiste sur le fait qu’Harry va prolonger chez nous, ce qui serait bien sûr une bénédiction pour nous », a également déclaré le patron du club Uli Hoeneß sur RTL/Sky. « Ces discussions durent en règle générale toujours quelques semaines, quelques mois, mais elles se déroulent dans un très bon climat personnel. »

Kane se sent parfaitement bien au Bayern et n’envisage pas de départ. Sa famille apprécie la vie à Munich. Et lui-même a au Bayern la possibilité de remporter enfin un grand titre avec la Ligue des champions dans la phase avancée de sa carrière. Après avoir remporté le Soulier d’or, Kane est en outre considéré comme l’un des co-favoris pour le Ballon d’Or. Le vainqueur sera sacré le 26 octobre dans sa ville natale de Londres.

Kane a rejoint le Bayern en 2023 en provenance de Tottenham Hotspur pour 95 millions d’euros. Depuis, il a remporté deux fois le championnat d’Allemagne et une fois la Coupe d’Allemagne. En 147 matches officiels, il a inscrit 146 buts et délivré 33 passes décisives.