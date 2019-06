Harry Kane "touché" après les désillusions avec Tottenham et l'Angleterre

En moins d'une semaine, l'attaquant des Spurs a tout perdu, la finale de la Ligue des champions en club et la Ligue des Nations avec les Three Lions.

En moins d'une semaine, Harry Kane a tout perdu. En lice pour réaliser l'exploit de remporter la première de l'histoire de , la star anglaise, de retour de blessure, n'est pas parvenue à porter son équipe et été contraint de s'incliner contre à Madrid. Quelques jours plus tard, Harry Kane avait remis le bleu de chauffe mais cette fois-ci avec l' dans le cadre de la Ligue des Nations.

Là aussi, l'attaquant des Spurs n'a pas réussi à faire la différence. Harry Kane a assisté impuissant à la défaite des Three Lions en demi-finale de la première Ligue des Nations de l'histoire contre les . Une fin de saison délicate pour le redoutable buteur anglais, qui a connu une année perturbée par les blessures. Avant de disputer la petite finale de la Ligue des Nations contre la , Harry Kane a avoué qu'il a été touché par ces deux défaites.

"Tirer des enseigements de ces défaites"

L'article continue ci-dessous

"Ça fait mal, ça fait mal très mal. Bien sûr, cette semaine aurait pu être si différente et, en tant qu’athlète professionnel, c’est tout ce dont vous rêvez, vous rêvez de remporter des trophées et de remporter des matches. Donc, ça va faire mal pendant l'été, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez effacer de votre esprit, mais je pense que c'est important, pas seulement pour moi, mais pour les gars qui ont eu des années difficiles, de se rafraîchir autant que possible leurs l'esprit et leur corps", a analysé Harry Kane.

"Alors bien sûr, ça va vite et très vite et avant que vous le sachiez, nous serons à nouveau dans la lutte pour la et nous parlerons à nouveau. Mais ça fait mal, il n'y a rien d'autre que je puisse dire. Je veux gagner et les joueurs de l'Angleterre veulent gagner et les Spurs veulent gagner mais ce n'était pas notre semaine. En tant qu'athlète, vous devez prendre sur vous et la seule chose que vous puissiez faire est d’en tirer des enseignements", a ajouté le capitaine des Three Lions.

Harry Kane préfère voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide : "Il est important que nous en tirions des enseignements pour les qualifications et bien sûr pour l'été prochain. Nous avons de grandes choses à venir en tant que nation. La possibilité de participer à un tournoi à domicile est une grande source d’inspiration pour nous tous. Pour être honnête, il aurait été facile de ne plus avoir de problème après l'été dernier et d'être heureux de ce que nous avons accompli, mais nous sommes arrivés à la demi-finale dans un tournoi avec les 12 meilleures équipes en Europe. Nous avions un groupe difficile avec l' et La et nous avons traversé cela - et c'était la progression. Bien sûr, perdre dans une autre demi-finale comme celle-ci fait mal à nouveau, mais nous frappons à la porte et c’est ce dont nous devons nous inspirer".