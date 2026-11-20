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Harry Kane s’est hissé au sommet du football mondial en remportant le Ballon d’Or 2026 après une saison historique avec le Bayern Munich. Le capitaine de l’Angleterre évoque les joueurs qui l’ont inspiré et les subtilités tactiques qui définissent son jeu de buteur.

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Son admiration pour une icône du Real Madrid

Tout juste après avoir remporté le 70e Ballon d’Or à Londres, Kane a exprimé sa profonde admiration pour un autre buteur, Karim Benzema. Le capitaine de l’Angleterre, parvenu au sommet de son sport à 33 ans, se reconnaît dans la manière dont l’ancien joueur du Real Madrid a révolutionné le rôle du numéro neuf moderne. L’attaquant du Bayern Munich a souligné que la campagne historique du Français en 2022 avait durablement influencé sa propre approche du jeu.

Évoquant les similitudes entre leurs styles, le capitaine de l’Angleterre n’a pas tari d’éloges à l’égard de l’attaquant expérimenté. « Karim est un joueur incroyable. J’ai toujours été un grand admirateur du joueur, a-t-il déclaré à Foot Mercato. Ce qu’il a accompli au Real Madrid en 2022 était vraiment impressionnant. Il a cette capacité à décrocher au milieu de terrain et à jouer presque comme un numéro 10, à dicter le jeu, tout en arrivant dans la surface au moment idéal. »

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Kane a mis de côté leurs différences physiques pour souligner l’intelligence de jeu que partagent les deux attaquants. Le buteur prolifique s’est empressé de préciser que, si leurs profils athlétiques diffèrent, ils lisent le jeu de la même manière. Pour Kane, leurs véritables similitudes sur le terrain résident dans leur intelligence de jeu de très haut niveau, leur capacité instinctive à exploiter les espaces et leur volonté de faire briller leurs coéquipiers.

Les deux joueurs ont maîtrisé cette évolution du rôle traditionnel de numéro neuf au plus haut niveau. « Nous avons des caractéristiques physiques légèrement différentes, mais en matière d’intelligence de jeu, de capacité à trouver des espaces et d’envie d’aider les joueurs autour de nous, je vois clairement beaucoup de similitudes dans notre football. Nous avons tous les deux montré qu’il n’est pas toujours nécessaire d’être dans la surface pour marquer des buts », a ajouté l’attaquant.

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Le secret de la saison à 73 buts de Kane

À l’Allianz Arena, l’évolution du jeu de Kane l’a amené à décrocher plus bas que jamais, endossant souvent le rôle de principal organisateur du jeu pour les ailiers explosifs du Bayern. Ce changement tactique a été le moteur de ses statistiques record la saison dernière, au cours de laquelle il a marqué 73 buts toutes compétitions confondues. En quittant la zone habituelle de l’avant-centre, il place les défenseurs devant un dilemme : le suivre et laisser de l’espace derrière eux, ou rester en place et lui donner le temps de trouver une passe ou de décocher une frappe lointaine.

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« En ce qui me concerne, j’ai plus d’occasions quand je décroche, parce que je suis moins étroitement marqué. Les buts viennent du fait que je décroche et que le jeu se développe. Je me retrouve dans un rôle de numéro 10 et, quand le bloc adverse recule, je tire depuis l’entrée de la surface, ce qui est l’un de mes grands atouts. La saison dernière en était le meilleur exemple : j’ai marqué 73 buts, soit près du double de ce que j’avais inscrit lors de n’importe quelle autre saison », a expliqué Kane.

Encore des trophées à conquérir

Malgré cette consécration individuelle, l’attaquant a toujours soif de trophées collectifs . S’il reconnaît qu’il aimerait décrocher un deuxième Ballon d’Or, sa priorité reste de triompher en club et en sélection. Après avoir manqué la Ligue des champions la saison dernière à l’issue d’une demi-finale serrée contre le Paris Saint-Germain, Kane est déterminé à mener le géant bavarois jusqu’au trophée cette fois-ci.

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« Bien sûr, j’aimerais remporter un autre Ballon d’Or, mais je sais que beaucoup d’autres grands joueurs ont leurs chances, a reconnu Kane, interrogé sur ses ambitions individuelles. Mais il reste encore beaucoup de trophées que j’aimerais gagner, comme la Ligue des champions avec le Bayern et, évidemment, un titre avec l’Angleterre. »