Harry Kane, son prix et la date de son départ connus ?

La presse anglaise s'excite autour de Harry Kane avec de nouvelles infos croustillantes.

Le capitaine de Tottenham veut quitter les Spurs et l'a dit au club londonien. Au sommet de sa carrière, Kane a besoin de gagner des titres.

A 27 ans, il n'a remporté que des trophées individuels, dont celui de meilleur buteur de Premier League cette saison grâce à ses 23 buts. Alors que le président des Spurs, Daniel Levy, se frotte les mains sur le gros montant qu'il peut demander à Manchester City, l'attaquant anglais se prépare pour le Championnat d'Europe en tant que capitaine de l'Angleterre.

L'Angleterre est l'une des favorites du tournoi, non pas tant pour son palmarès ces dernières années que pour la qualité de son effectif. Remplie de jeunes talents, l'équipe de Gareth Southgate a une occasion en or de s'établir sur le continent et Kane est le joueur le plus notoire de l'équipe.

L'attaquant a disputé 54 apparitions pour son pays et a marqué un total de 34 buts. Lors de la dernière Coupe du monde en 2018, il a mené son équipe en demi-finale, où elle a été éliminée par la Croatie, la même nation qu'ils rencontreront lors du match d'ouverture de l'Euro 2020 cet été.

La position de Kane dans le onze de départ est garantie, il ne reste plus qu'à voir qui l'accompagnera en attaque. Southgate a une abondance de talents disponibles sur la ligne offernsive, notamment Mount, Grealish, Foden, Sancho et Rashford.

L'article continue ci-dessous

Cependant, tout le monde n'a pas confiance en son rôle de capitaine. Roy Keane, par exemple, a critiqué ses qualités de leader, affirmant que son manque de communication peut être "un gros problème". "D'accord, vous pouvez diriger avec votre jeu , mais parfois j'aimerais voir un autre aspect de lui. Je ne l'ai jamais vu affronter quelqu'un, c'est ma seule préoccupation avec Kane en tant que leader et capitaine", l'ancien Le joueur de Manchester United a expliqué.

"Je pense que c'est un grand joueur et je pense que chaque club devrait essayer de le signer. Manchester United doit le signer, je me fiche qu'il vaut 130 millions d'euros. Qu'ils le signent", a déclaré Keane à Sky Sports.

130 millions, voilà donc pour le prix dont tout le monde parle outre-Manche. Quand à la date de départ, elle devrait se stiuer juste après l'Euro 2020. Avis aux amateurs.