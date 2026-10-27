Harry Kane reviendra-t-il en Premier League ? Le lauréat du Ballon d’or sort du silence sur le record de buts d’Alan Shearer et son avenir en équipe d’Angleterre

Partager Suivez GOAL sur Google

Harry Kane a répondu fermement aux spéculations grandissantes sur un éventuel retour en Premier League, alors qu’il poursuit sa période de domination en Allemagne avec le Bayern Munich. Tout juste sacré Ballon d’Or 2026, le capitaine de l’Angleterre a précisé quelles étaient ses priorités pour la suite de son illustre carrière.

Publicité

Kane écarte un retour immédiat en Premier League

Kane a écarté un retour immédiat en Premier League, privilégiant la conquête de la Ligue des champions avec le Bayern Munich et d'un titre international avec l'Angleterre. Le joueur de 33 ans a quitté Tottenham Hotspur il y a trois ans avec 213 buts inscrits en Premier League, soit 47 de moins que le record d'Alan Shearer, établi à 260.

Alors qu'il vient de recevoir le Ballon d'Or lundi à Londres, Kane a confirmé qu'il ne cherchait pas à battre le record de Shearer. Il reste déterminé à évoluer au plus haut niveau jusqu'à la fin de la trentaine, tout en visant les plus grands titres à l'étranger et en sélection.

Le lauréat du Ballon d'Or vise le succès avec le Bayern Munich et l'Angleterre

Interrogé sur une éventuelle volonté de revenir en Angleterre pour dépasser Shearer, Kane a répondu : « Pas pour le moment, pas maintenant. Je me plais beaucoup à Munich. »

« Le Bayern est un très grand club. Nous avons une équipe formidable, un excellent entraîneur. Pour l'instant, c'est donc là-dessus que je me concentre et je suis extrêmement heureux. Remporter des récompenses comme celle-ci montre pourquoi j'ai décidé de partir. »

Publicité Publicité

Le capitaine de l'Angleterre a souligné que remporter un grand titre international restait sa priorité absolue, au même titre que la conquête de l'Europe : « Il y a toujours de l'ambition, toujours des rêves de nouveaux accomplissements, de nouvelles choses. J'ai encore beaucoup à accomplir dans le football : gagner la Ligue des champions en club et remporter un grand titre avec l'Angleterre. C'est assurément ma priorité numéro un. »

Related Topics

« Il y a tant de grandes choses que je veux accomplir. J'ai appris, au cours de ma carrière et dans la vie, qu'on ne maîtrise pas vraiment grand-chose. Il faut simplement se laisser porter, voir où cela nous mène, croire en ce qu'on va faire, comme je l'ai fait, je pense, en décidant de partir, puis tout donner. Pour le moment, c'est à Munich, et nous verrons où cela me mènera. »

Les trophées en Allemagne donnent raison à Kane, tandis que Kompany se rétablit

Le départ de Kane pour la Bavière s'est révélé très fructueux : deux titres de champion d'Allemagne, une Coupe d'Allemagne et 156 buts en 159 matches. Il a également révélé avoir parlé lundi matin avec l'entraîneur du Bayern, Vincent Kompany, actuellement hospitalisé en raison d'une infection virale après s'être effondré à l'entraînement.

Publicité

« Il m'a appelé ce matin, de bonne heure, à 9 h », a raconté Kane. « Heureusement, je venais de sortir du lit, donc j'ai pu répondre. Il voulait simplement me souhaiter le meilleur et bonne chance. »

« Je lui ai demandé comment il allait. Il m'a dit qu'il se sentait bien et qu'il se remettait. Je sais qu'il est du genre à vouloir déjà revenir auprès de l'équipe, à vouloir être avec nous sur le terrain d'entraînement et sur le banc. Mais il est important qu'il se repose. Il traverse une période un peu difficile sur le plan de la santé ces derniers temps. J'espère que nous pourrons pallier son absence, et que le staff pourra le faire aussi. »

Publicité

« Ce sera très important pour moi de rentrer à Munich, de le voir, ainsi que tout le staff et tous mes coéquipiers. J'ai dit à quel point cette récompense leur appartient autant qu'à moi. Fêter ça un peu avec eux sera donc spécial. »

Un match de Coupe d'Allemagne attend Kane après les célébrations à Londres

Après avoir fêté sa récompense à Londres avec sa famille et ses amis, Kane a pris un vol tôt le matin pour rentrer à Munich et retrouver ses coéquipiers avant le match de Coupe d'Allemagne de mercredi.

Publicité

Pendant que Kompany se repose, le staff et l'effectif du Bayern devront gérer ce rendez-vous de coupe en milieu de semaine avant de rapidement se tourner vers la Bundesliga. Un Klassiker très attendu contre le Borussia Dortmund, son rival national, les attend samedi. Kane et ses coéquipiers chercheront alors à frapper un nouveau grand coup.