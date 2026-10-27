Partager Suivez GOAL sur Google

Harry Kane a fermement réagi aux spéculations grandissantes sur un éventuel retour en Premier League, alors qu’il continue de briller en Allemagne avec le Bayern Munich. Tout juste sacré Ballon d’Or 2026, le capitaine de l’Angleterre a précisé quelles étaient ses priorités pour la suite de son illustre carrière.

Publicité

Kane écarte un retour immédiat en Premier League

Kane a écarté un retour immédiat en Premier League, privilégiant un sacre en Ligue des champions avec le Bayern Munich et un trophée international avec l'Angleterre. Le joueur de 33 ans a quitté Tottenham Hotspur il y a trois ans avec 213 buts en Premier League, soit 47 de moins que le record de 260 détenu par Alan Shearer.

Après avoir reçu le Ballon d'Or lundi à Londres, Kane a confirmé qu'il ne cherchait pas à battre le record de Shearer. Il reste déterminé à évoluer au plus haut niveau jusqu'à la fin de sa trentaine, tout en visant les plus grands titres à l'étranger et en sélection.

Le lauréat du Ballon d'Or vise des titres avec le Bayern Munich et l'Angleterre

Interrogé sur son intention de revenir en Angleterre pour dépasser Shearer, Kane a répondu : « Pas pour le moment, pas maintenant. Je me plais énormément à Munich.

« Le Bayern est un grand club. Nous avons une équipe formidable, un excellent entraîneur. Donc oui, pour l'instant, c'est là-dessus que je me concentre, et je suis extrêmement heureux. Remporter des récompenses comme celle-ci montre pourquoi j'ai décidé de venir ici. »

Publicité Publicité

Le capitaine de l'Angleterre a souligné que remporter un grand trophée international restait son objectif principal, parallèlement à un sacre européen : « On a toujours de l'ambition, on rêve toujours de nouvelles réussites, de nouvelles choses. J'ai encore beaucoup à accomplir dans ce sport : la Ligue des champions en club, et remporter un grand trophée avec l'Angleterre. C'est assurément ma priorité absolue.

Related Topics

« Il y a tant de grandes choses que je veux accomplir, et j'ai appris au cours de ma carrière et dans la vie qu'on n'a pas vraiment son mot à dire. Il faut simplement suivre le cours des choses, voir où cela nous mène, croire en ce qu'on fait, comme je l'ai fait, je pense, en décidant de partir, puis tout donner. Pour l'instant, c'est à Munich, et nous verrons où cela me mènera. »

Les trophées en Allemagne confortent le choix de Kane, tandis que Kompany se rétablit

Le départ de Kane pour la Bavière s'est révélé très fructueux : deux titres de Bundesliga, une Coupe d'Allemagne et 156 buts en 159 matches. Il a également révélé avoir parlé lundi matin à l'entraîneur du Bayern, Vincent Kompany, alors que ce dernier est actuellement hospitalisé en raison d'une infection virale après s'être effondré à l'entraînement.

Publicité

« Il m'a appelé ce matin, très tôt, à 9 h », a déclaré Kane. « Heureusement, je venais de me lever, donc j'ai pu répondre. Il voulait simplement me souhaiter le meilleur et bonne chance.

« Je lui ai demandé comment il allait. Il m'a dit qu'il se sentait bien, qu'il était en voie de guérison. Je sais que c'est le genre de personne qui veut déjà retrouver l'équipe, être avec nous sur le terrain d'entraînement et sur le banc. Mais il est important qu'il se repose. Il traverse une période un peu difficile sur le plan de la santé ces derniers temps, et j'espère que nous pourrons pallier son absence, tout comme le staff.

Publicité

« Ce sera très important pour moi de rentrer à Munich, de le voir, ainsi que tout le staff et tous mes coéquipiers. J'ai dit à quel point cette récompense était aussi la leur, alors pouvoir fêter cela un peu avec eux sera un moment particulier. »

Un match de Coupe d'Allemagne attend Kane après les célébrations à Londres

Après avoir célébré sa récompense à Londres avec sa famille et ses amis, Kane a pris un vol tôt le matin pour rentrer à Munich et retrouver ses coéquipiers avant le match de Coupe d'Allemagne de mercredi.

Publicité

Pendant que Kompany se repose, le staff et l'effectif du Bayern disputeront ce match de coupe en milieu de semaine avant de se tourner rapidement vers la Bundesliga. Un Der Klassiker très attendu face au rival national, le Borussia Dortmund, les attend samedi. Kane et ses coéquipiers chercheront à nouveau à marquer les esprits.