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St. Louis Cardinals v Kansas City RoyalsGetty Images Sport

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Harry Kane révèle le discours motivant de Tuchel qui a déclenché la révolte de l'Angleterre

H. Kane
T. Tuchel
Angleterre
Coupe du monde
Angleterre vs Croatie
Croatie
Angleterre
Allemagne
Croatie
É.-U.

Comment les Anglais se sont-ils comportés face à la Croatie ?

Lors d’une rencontre animée, l’Angleterre a renversé la Croatie pour s’imposer 4-2 et lancer un signal fort à ses rivaux dès son entrée en lice dans la Coupe du monde.

Les Three Lions ont idéalement entamé la rencontre grâce à un doublé de leur capitaine Harry Kane, mais les vice-champions du monde ont refusé de céder et ont répliqué par Martin Patorina puis Peter Musa. La première période s’est ainsi conclue sur le score de 2-2, enflammant les tribunes et contraignant Tuchel à revoir ses plans.

Le discours motivant de Thomas Tuchel à la mi-temps a alors fait la différence : les « Three Lions » sont revenus avec une énergie renouvelée et ont pris le contrôle grâce à deux buts décisifs de Jude Bellingham et Marcus Rashford.

Harry Kane a confié à la chaîne « ITV », informations relayées par le journal britannique « The Guardian », ce qu’il s’est passé dans les vestiaires : « La première mi-temps nous a déçus. Nous jouions bien, puis nous avons encaissé un but évitable et nous nous sommes injustement repliés. »

Il a ajouté : « Il nous a demandé de nous libérer, de nous calmer et de nous projeter. Il a dit : “Qu’est-ce qui pourrait arriver de pire ? Montrons au monde qui nous sommes.” »

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Il a ajouté : « C’est grâce à l’entraîneur, ses paroles étaient claires : si nous perdons, perdons avec caractère, nous ne voulons pas avoir de regrets. »

Il a ajouté : « Nous sommes revenus sur la pelouse comme une tornade en seconde période ; ils n’ont pas pu nous suivre. Ce niveau de performance doit devenir notre norme à chaque rencontre. »

Kane a conclu, selon l’agence « PA Media » : « Une première victoire dans un grand tournoi face à un adversaire de l’envergure de la Croatie, on ne pouvait rêver mieux comme début. Bravo à tous les joueurs. »

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