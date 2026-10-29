Harry Kane répond : a-t-il adressé son célèbre message à Mbappé et Yamal après avoir remporté le Ballon d'Or ?

Harry Kane, la star du Bayern Munich, a dévoilé la véritable signification de son célèbre message adressé au duo du Real Madrid et du Barça, Kylian Mbappé et Lamine Yamal, lors de la course au Ballon d'Or.

Kane a été sacré Ballon d'Or, devançant Mbappé, deuxième, et Yamal, troisième.

Après les nombreuses déclarations de Mbappé et Yamal sur leur légitimité à décrocher le Ballon d'Or, Kane a écrit sur les réseaux sociaux après avoir remporté le trophée : « Travaille dur en silence et laisse le succès parler pour toi. »

Le journal « Marca » a indiqué ce jeudi que Harry Kane est toujours au comble du bonheur. En effet, le joueur du Bayern Munich, qui n'a pas participé à la large victoire 6-1 contre Magdebourg en Coupe, a rencontré un large groupe de représentants du championnat allemand seulement 48 heures après avoir remporté le Ballon d'Or.

Kane a déclaré : « Cela a été une semaine riche en événements. La soirée de lundi a été formidable. J'étais extrêmement tendu, avec des sensations totalement différentes de celles que j'éprouve avant un match de football. »

Il a poursuivi : « Je n'arrêtais pas d'essayer d'imaginer ce que je ressentirais si je gagnais. Le soutien que j'ai reçu de mes amis, de ma famille, des supporters et des réseaux sociaux a été très particulier. J'ai reçu énormément de félicitations. Et bien sûr, j'ai passé une soirée formidable après le match. J'ai fêté ça avec mes amis les plus proches, puis je suis évidemment retourné au travail. »

Le message était-il destiné à Mbappé et Yamal ?

Au sujet du célèbre message, il a répondu : « Il ne leur était absolument pas destiné. C'est une maxime que j'ai aimée tout au long de ma carrière, honnêtement. Elle me motive, elle inspire ce que je fais et ma façon d'aborder le travail acharné, la discipline et le dévouement. Bien souvent, j'ai dû m'entraîner seul. »

Harry a continué : « Tout le travail que j'accomplis en coulisses. Je trouve que c'est une maxime formidable, et beaucoup de garçons et de filles peuvent la découvrir et en tirer profit aussi. »

Un moment particulier attend Harry Kane

Mais un moment particulier l'attend encore, comme il l'a expliqué : « Ma femme et mes enfants sont à Londres, et ils reviendront vendredi. Même si je leur ai parlé par appel vidéo, j'ai hâte de les voir et de leur montrer le trophée. »

Il a ajouté : « Je sais qu'ils vont essayer de jouer avec, mais il est plutôt lourd, alors je veillerai à le protéger. D'habitude, ils jouent ensemble et le gagnant remporte le trophée qui vient d'arriver à la maison. Mais dans ce cas précis, il sera un peu difficile de leur expliquer qu'il faut faire attention. »

L'histoire du schnitzel doré

Après le sacre au Ballon d'Or, un restaurateur et fervent supporter du Bayern Munich a fait livrer un cadeau à la villa de Kane : il lui a fait parvenir 4 morceaux de schnitzel de veau décorés de feuilles d'or comestibles et d'une pulvérisation d'or brillant.

Harry a déclaré : « C'est une belle tradition chez nous (à chaque fois qu'il marque un but, on lui offre un schnitzel), et nous allons la perpétuer. Je ne l'ai pas mangé, car j'avais mes rituels d'avant-match, et il est maintenant à la maison. Même si quelqu'un d'autre l'a peut-être mangé (rires). Je le considère comme une récompense supplémentaire. »

Des cadeaux pour les joueurs du Bayern Munich et de l'Angleterre

Kane devra aussi dépenser une somme importante de son propre argent, comme il l'a précisé : « Je dois trouver un bon cadeau pour mes coéquipiers, que ce soit au Bayern Munich ou en Angleterre, en signe de remerciement. Je vais essayer d'organiser ça. Mais je leur offrirai un cadeau formidable. »

L'international anglais se sent, d'une certaine manière, reconnaissant de retrouver sa routine et les entraînements après la cérémonie : « J'aurais pu jouer. Mais honnêtement, l'entraîneur m'avait dit qu'il envisageait de me donner du repos, même avant la cérémonie du Ballon d'Or. »

Il a ajouté : « J'ai disputé de nombreux matchs au cours des six dernières semaines, et les choses se sont bien passées. L'équipe a entamé le match de façon formidable. Il est vrai que j'ai cru un instant que j'allais jouer, mais nous avons marqué le quatrième but et scellé le match. »

Il a complété : « Je pense qu'il était important de prendre une pause, surtout sur le plan psychologique, après lundi. J'avais l'impression que six mois s'étaient écoulés depuis le match de Fribourg, alors qu'il ne s'était passé que trois jours. C'est bon de revenir et de retrouver un semblant de vie normale, de revoir les supporters, mes coéquipiers et le terrain. »

Le Clásico entre le Bayern et Dortmund

Harry Kane a déjà les yeux rivés sur le « Clásico » de samedi, où s'affronteront le Bayern Munich et le Borussia Dortmund, en tête du championnat allemand avec 17 points, à l'Allianz Arena.

Il a déclaré : « Je m'entraînerai demain et je serai prêt », avant d'évoquer le match : « Oui, bien sûr. C'est un match important. C'est notre match le plus important cette saison en championnat allemand. Les deux équipes sont en tête du classement. Nous savons à quel point ce sera encore mieux si nous gagnons et décrochons la victoire. »

Il a poursuivi : « Cela a été une semaine pleine d'émotions, et nous espérons la clore de manière parfaite samedi. Cela paraît sympathique, mais je trouverais étrange que tout le monde m'appelle "Sir". Je resterai donc Harry. » C'est ainsi qu'il a plaisanté sur la possibilité d'être fait chevalier.

Et son plan n'a pas changé. Il reste attaché à deux mots qu'il répète souvent : la chance et le succès. Il a déclaré : « Je pense que c'est un message précieux qui peut aider beaucoup de garçons et de filles. »