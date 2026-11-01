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Harry Kane a livré une analyse sans détour de sa prestation après le spectaculaire match nul du Bayern Munich face au Borussia Dortmund (2-2), samedi. Le capitaine de l’Angleterre a vécu une soirée frustrante à l’Allianz Arena, où le géant bavarois a été tenu en échec par son grand rival au terme d’un Der Klassiker haletant.

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Kane revient sur sa frustration après le Klassiker

Kane n'a pas caché sa déception après le match nul du Bayern face à Dortmund, qualifiant cette soirée d'« étrange » pour le leader de la Bundesliga. Le prolifique attaquant s'est retrouvé isolé pendant de longues périodes, sans parvenir à peser sur le score comme il en a l'habitude, tandis que Dortmund est revenu en fin de match pour arracher le nul. Une rare soirée sans réussite pour l'ancien joueur de Tottenham, qui affiche une forme sensationnelle depuis son arrivée en Allemagne.

Le joueur de 33 ans regrettait de ne pas avoir marqué malgré plusieurs demi-occasions au cours de la rencontre. « Aujourd'hui, ce n'était probablement pas ma meilleure prestation, ni celle de l'équipe, mais c'est la vie. Cela fait partie du métier d'attaquant et de footballeur. J'aurais pu jouer une heure de plus aujourd'hui sans que le ballon ne finisse au fond des filets. Il faut parfois l'accepter », a déclaré Kane à Bulinews en zone mixte après le match.

Les inquiétudes liées aux blessures s'accumulent au Bayern

Au-delà du résultat, l'état de santé de l'effectif reste une préoccupation majeure pour le staff technique après que plusieurs joueurs ont semblé prendre des coups au cours de cette rencontre âprement disputée. Le Bayern comptait déjà de nombreux joueurs à l'infirmerie, et l'intensité du choc face à Dortmund pourrait en avoir ajouté d'autres à la liste. Kane a évoqué la morosité entourant l'état physique de ses coéquipiers.

« C'était une soirée étrange à tous points de vue. Nous devons voir où en sont les blessures. Pour deux ou trois joueurs, cela ne semblait pas très rassurant », a expliqué l'Anglais. Avec un calendrier chargé à venir, la perte de joueurs clés pourrait peser lourd sur les chances du Bayern de rivaliser sur plusieurs tableaux cette saison.

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Le capitaine prévient : le calendrier chargé exigera un effectif fourni

Kane a tiré la sonnette d'alarme face à l'enchaînement des matches cet hiver, affirmant que la rotation de l'effectif serait indispensable pour que son équipe poursuive sa quête de trophées sur tous les tableaux. Alors que le calendrier se resserre et que les matches à enjeu s'enchaînent, le capitaine emblématique de l'Angleterre n'a pas caché que la profondeur de l'effectif serait déterminante pour la suite de la saison.

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« Nous arrivons à un stade de la saison où beaucoup de matches nous attendent. Nous devons penser à faire largement appel à l'effectif, et il ne fait aucun doute que nous le ferons », a déclaré Kane.

Cap sur l'Atlético Madrid

Malgré ce contretemps en championnat, Kane s'est rapidement tourné vers le prochain défi. Le Bayern se rend mardi dans la capitale espagnole pour affronter l'Atlético Madrid en Ligue des champions, un rendez-vous qui exige de se remobiliser immédiatement. L'attaquant assure être physiquement prêt pour ce déplacement difficile au stade Metropolitano.

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« Je serai prêt pour l'Atlético Madrid. C'est un match important pour nous. Nous allons jouer à l'extérieur dans un endroit vraiment difficile, il faudra donc que tout le monde élève son niveau », a-t-il conclu.