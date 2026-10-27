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L’attaquant du Bayern Munich Harry Kane a été sacré meilleur joueur du monde, mettant fin à un quart de siècle d’attente pour voir un Anglais remporter le Ballon d’Or. Âgé de 33 ans, il a devancé Kylian Mbappe et Lamine Yamal pour décrocher ce prestigieux trophée lors d’une cérémonie éblouissante à Londres, suscitant de nombreuses célébrations et des hommages de personnalités, à commencer par le prince William.

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Une soirée historique à Londres

Lundi soir, au Palladium Theatre, une page majeure de l’histoire du football anglais s’est écrite. L’attaquant du Bayern Munich a enfin remporté la plus prestigieuse distinction individuelle du football, devançant de justesse la superstar du Real Madrid Mbappe et le phénomène du FC Barcelone Yamal. Accompagné de son épouse Kate dans sa ville natale, le joueur de 33 ans est devenu le premier Anglais à remporter ce prix depuis Michael Owen en 2001.

Pour célébrer cet exploit, la célèbre arche de Wembley s’est illuminée d’un message de félicitations. Ce sacre couronne le parcours personnel remarquable de l’attaquant né à Leytonstone et conforte son choix très médiatisé de rejoindre la Bundesliga.









Les félicitations du prince William

Getty Images

Parmi les premiers à le féliciter publiquement sur Instagram, le prince William a rendu un vibrant hommage au capitaine de la sélection nationale. Devenu officiellement parrain de la fédération anglaise en juillet 2024 après en avoir été le président pendant 18 ans, il a soutenu de près l’attaquant dans le cadre de diverses campagnes sur la santé mentale, ainsi qu’après la douloureuse défaite de l’Angleterre contre l’Espagne en finale de l’Euro 2024.

« Toutes mes félicitations à Harry Kane pour son Ballon d’Or ! », a écrit William sur les réseaux sociaux. « Quelle réussite fantastique, et tellement méritée. Un capitaine brillant, un joueur remarquable et quelqu’un qui a offert aux amateurs de football du monde entier tant de moments inoubliables. »

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Joueurs et consultants saluent Kane

Le sélectionneur de l’Angleterre, Thomas Tuchel, a rapidement souligné le bilan impressionnant de son capitaine : 91 buts en 125 sélections. « Félicitations Harry pour ce Ballon d’Or mérité ! », a déclaré Tuchel. « Cela fait longtemps que je n’ai plus de superlatifs pour décrire tes performances, mais je suis ravi de voir que le monde du football te reconnaît désormais officiellement. Devenir le premier Anglais à recevoir cet immense honneur en 25 ans rend la chose encore plus spéciale, et nous avons de la chance de t’avoir comme leader. »

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Son ancien coéquipier à Tottenham Heung-min Son a ouvert le bal des hommages de joueurs en ligne, écrivant : « @harrykane, tu le mérites plus que quiconque, toutes mes félicitations mon partenaire. » Les légendes anglaises Wayne Rooney, John Terry et Gary Neville lui ont également adressé leurs félicitations sur les réseaux sociaux.

Jamie Carragher, de son côté, a estimé que le transfert en Bundesliga avait été le facteur décisif. « Je suis absolument ravi. Quelle carrière il a eue, quel joueur il est ! Et en tant que pays, nous n’avons pas assez de lauréats du Ballon d’Or », a-t-il confié à Sky Sports. « Mon ancien coéquipier Michael Owen a été le dernier à le remporter, en 2001. L’attente a donc été longue. Mais avec Harry Kane et, je pense, Jude Bellingham, qui remportera un jour le Ballon d’Or, nous avons deux des plus grands joueurs de leur génération. Je suis ravi pour Kane et pour le pays. »

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Carragher a ajouté : « C’était un transfert qu’il devait faire. Je pensais qu’il était peut-être obsédé par le record de buts en Premier League, mais ce sont les records de buts qui l’obsèdent, pas seulement celui-là. Ce transfert lui donne aussi une excellente chance de remporter la Ligue des champions et de figurer parmi les prétendants au Ballon d’Or. Harry Kane n’aurait jamais pu remporter le Ballon d’Or s’il avait joué à Tottenham. »

Retour aux compétitions nationales

Getty Images

Désormais sacré meilleur joueur du monde, Kane va retourner en Allemagne avec des attentes accrues. Le Bayern Munich comptera beaucoup sur les qualités de finisseur de son joueur clé pour affronter un calendrier national chargé, dans l’espoir de transformer son immense succès individuel en titres collectifs dont le club a grand besoin.

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Tuchel s’appuiera sans aucun doute, lui aussi, sur son capitaine en grande forme tandis que l’Angleterre poursuit son évolution tactique. Après avoir enfin décroché la plus haute distinction individuelle, Kane se concentrera rapidement de nouveau sur son objectif : mener son club et sa sélection vers la victoire dans les grandes compétitions.