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Harry Kane a révélé qu’il comptait offrir des cadeaux spéciaux à ses coéquipiers du Bayern Munich et de l’équipe d’Angleterre après son sacre historique au Ballon d’Or à Londres. L’attaquant de 33 ans a vécu une année 2026 incroyable, inscrivant 73 buts au total en club et en sélection pour remporter la plus prestigieuse récompense individuelle du football.

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Au sommet

Kane a remporté son premier Ballon d’Or lundi soir, devançant Kylian Mbappe et Lamine Yamal pour décrocher cette prestigieuse distinction. Le joueur de 33 ans a été honoré à Londres, sa ville natale, où il a prononcé un discours de remerciement empreint de modestie avant de fêter son sacre dans une boîte de nuit huppée de Soho.

Cette récompense vient couronner une campagne 2026 époustouflante pour le prolifique attaquant. Kane a inscrit pas moins de 61 buts en seulement 51 matches, toutes compétitions confondues, avec le Bayern Munich, auxquels se sont ajoutés 12 buts avec l’Angleterre.

Montres et récompenses

Après son sacre, Kane a confirmé qu’il partagerait sa réussite avec les joueurs qui l’ont aidé à atteindre le sommet. Arborant lors de la cérémonie une Rolex Daytona rarissime, estimée à près d’un million de livres sterling, l’attaquant a reconnu que ses coéquipiers s’attendaient déjà à recevoir des cadeaux somptueux.

Auprès du média allemand BILD, Kane a expliqué vouloir offrir des cadeaux à ses coéquipiers en club comme en sélection.

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« Certains des gars m’ont demandé des montres ou quelque chose comme ça. Je vais donc devoir leur trouver de beaux cadeaux, aussi bien au Bayern qu’en équipe d’Angleterre, a-t-il révélé. Je vais y réfléchir et veiller à ce que chacun reçoive un beau cadeau. »

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Bientôt Sir Harry ?

Kane devient le sixième Anglais à remporter le Ballon d’Or, rejoignant un groupe prestigieux qui comprend Sir Stanley Matthews, Sir Bobby Charlton, Kevin Keegan et Michael Owen. Ses exploits sans précédent ont suscité des discussions à Downing Street sur la possibilité de le faire chevalier, après sa nomination comme membre de l’ordre de l’Empire britannique (MBE) en 2019.

Interrogé par BILD sur la perspective de devenir chevalier, Kane s’est montré favorable à l’idée tout en gardant les pieds sur terre.

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« Je ne dirais certainement pas non, j’en serais vraiment reconnaissant, a-t-il déclaré. Si cela arrivait, ce serait incroyable et j’en serais extrêmement fier. Mais je ne veux pas trop m’emballer pour l’instant. »

Interrogé sur la sonorité de « Sir Harry Kane », l’attaquant vedette du Bayern a ajouté : « Ça sonne bien, mais ça me ferait un peu bizarre que tout le monde m’appelle Sir. Pour l’instant, je vais donc rester Harry. »

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Un retour historique à Wembley

Kane s’apprête à vivre une soirée historique le 12 novembre, lorsque l’Angleterre recevra la Croatie en Ligue des nations de l’UEFA. Le capitaine devrait présenter son Ballon d’Or au public du stade de Wembley avant le coup d’envoi afin de célébrer cette distinction avec les supporters anglais.

Au-delà de sa récente récompense, ce match revêt une immense importance historique pour l’attaquant. Actuellement à égalité avec le légendaire gardien Peter Shilton, avec 125 sélections, Kane le dépassera et deviendra le joueur le plus capé de l’histoire de l’Angleterre s’il entre sur le terrain, ajoutant ce record à celui de meilleur buteur de la sélection, qu’il détient déjà largement.