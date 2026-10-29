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Harry Kane a révélé qu’il comptait offrir des cadeaux spéciaux à ses coéquipiers du Bayern Munich et de l’équipe d’Angleterre après son sacre historique au Ballon d’Or à Londres. L’attaquant de 33 ans a vécu une année 2026 incroyable, inscrivant 73 buts au total en club et en sélection pour remporter la plus prestigieuse récompense individuelle du football.

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Au sommet

Kane a remporté son premier Ballon d’Or lundi soir, devançant Kylian Mbappe et Lamine Yamal pour décrocher cette prestigieuse distinction. Le joueur de 33 ans a été récompensé à Londres, sa ville natale, où il a prononcé un discours de remerciement empreint de modestie avant de fêter son sacre dans une discothèque privée de Soho.

Cette distinction vient couronner une année 2026 exceptionnelle pour le prolifique attaquant. Kane a inscrit 61 buts en seulement 51 matches, toutes compétitions confondues, avec le Bayern Munich, auxquels s’ajoutent 12 réalisations avec l’Angleterre.

Montres et cadeaux

Après son sacre, Kane a confirmé qu’il partagerait sa réussite avec les joueurs qui l’ont aidé à atteindre le sommet. Arborant lors de la cérémonie une Rolex Daytona rarissime, estimée à près d’un million de livres sterling, l’attaquant a reconnu que ses coéquipiers s’attendaient déjà à des cadeaux somptueux.

S’adressant au média allemand BILD, Kane a fait part de son intention d’offrir des cadeaux à ses coéquipiers en club comme en sélection.

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« Certains des gars ont demandé des montres ou quelque chose comme ça, alors il va falloir que je trouve quelque chose de bien pour eux, au Bayern comme avec l’Angleterre, a-t-il révélé. Je vais y réfléchir et m’assurer d’offrir un beau cadeau à chacun. »

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Bientôt Sir Harry ?

Kane devient le sixième Anglais à remporter le Ballon d’Or, rejoignant un cercle prestigieux qui comprend Sir Stanley Matthews, Sir Bobby Charlton, Kevin Keegan et Michael Owen. Ses exploits sans précédent ont suscité des discussions à Downing Street sur la possibilité de le faire chevalier, après sa distinction de membre de l’ordre de l’Empire britannique (MBE) reçue en 2019.

Interrogé par BILD sur la perspective de devenir chevalier, Kane s’est montré favorable à cette idée, tout en gardant les pieds sur terre.

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« Je ne dirais certainement pas non, et j’apprécie vraiment cette possibilité, a-t-il déclaré. Si cela arrivait, ce serait incroyable et j’en serais extrêmement fier. Mais je ne veux pas trop m’emballer pour l’instant. »

Interrogé sur la façon dont sonnait « Sir Harry Kane », l’attaquant du Bayern a ajouté : « Ça sonne bien, mais ça me ferait un peu bizarre si tout le monde m’appelait Sir. Alors pour l’instant, je vais rester Harry. »

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Un retour historique à Wembley

Kane s’apprête à vivre une soirée mémorable le 12 novembre, lorsque l’Angleterre recevra la Croatie en Ligue des nations de l’UEFA. Le capitaine devrait présenter son Ballon d’Or au public du stade de Wembley avant le coup d’envoi pour célébrer cette étape avec les supporters anglais.

Au-delà de sa récente récompense, cette rencontre revêt une immense importance historique pour l’attaquant. À égalité avec le légendaire gardien Peter Shilton avec 125 sélections, Kane le dépassera et deviendra le joueur le plus capé de l’histoire de l’Angleterre s’il entre sur le terrain, en plus de détenir déjà, largement, le record de buts de la sélection.