Harry Kane, capitaine de l’équipe d’Angleterre, a dénoncé les tentatives de certains médias de semer la zizanie entre Thomas Tuchel et Jude Bellingham. Cette polémique a éclaté après une interview télévisée de la star du Real Madrid, diffusée juste après la victoire des Trois Lions contre la Norvège en Coupe du monde.

Kane a accusé le journaliste Gabriel Clark, correspondant de la chaîne ITV, de tenter de « semer la discorde » par sa manière de poser les questions lors de l’interview qu’il a réalisée avec Jude Bellingham après la victoire des Three Lions face à la Norvège.

Les questions de Clark, qui collabore avec la chaîne depuis plus de trois décennies, ont été posées après que le journaliste a demandé à la star anglaise de réagir aux déclarations de l’entraîneur Thomas Tuchel, prononcées quelques minutes plus tôt.

L’entraîneur allemand avait qualifié ses joueurs de « chanceux » après leur victoire (2-1) à Miami, estimant que seule la mentalité de l’équipe leur avait permis de venir à bout de la sélection norvégienne emmenée par Erling Haaland, Martin Ødegaard et leurs coéquipiers.

Ces propos ont suscité la colère de Bellingham, qui s’est demandé si Tuchel « savait ce que c’était que de jouer » au plus haut niveau par plus de 40 °C.

Les propos du Madrilène ont été largement relayés, suscitant des craintes de fracture avant le quart de finale très attendu contre l’Argentine, mercredi prochain.

Mais Kane a rejeté la responsabilité sur Clark et les médias, estimant que la « mentalité anglaise » cherche souvent à semer la discorde en pleine compétition majeure.

Le capitaine des Three Lions a confié à la BBC : « Quand vous venez de livrer un tel match et qu’on vous interviewe à peine cinq minutes après le coup de sifflet final, alors que Jude ne savait même pas ce que l’entraîneur avait dit, quelle réponse espériez-vous obtenir ? »

Il a ajouté : « Nous venons tout juste de sortir d’une véritable bataille, et le match a été extrêmement difficile. Il est facile d’essayer de créer cette division. On dirait que c’est une mentalité anglaise, ou quelque chose auquel nous sommes habitués lors des grands tournois. »

Il a conclu : « La réalité est tout autre. Nous sommes là grâce à la cohésion du groupe, joueurs, staff et encadrement. On prête parfois trop d’importance à des détails. »

Tuchel avait par ailleurs reproché à ses joueurs d’avoir « rendu les choses extrêmement difficiles pour eux-mêmes » lors de la rencontre disputée à Miami, qui s’était prolongée en prolongation après l’ouverture du score norvégienne par Andreas Schildrup en première période.

L’Allemand a reconnu : « L’engagement était là, mais nous nous sommes compliqués la tâche par notre jeu. Nous avons manqué de concentration, commis beaucoup d’erreurs techniques et n’avons pas été assez rapides ni constants. »

En réponse, Kane a affirmé que les joueurs « comprenaient » les critiques de leur entraîneur et qu’ils « savaient mieux que quiconque » quand ils n’étaient pas à la hauteur.

Le capitaine anglais, âgé de 32 ans, a ajouté : « Nous comprenons le message de l’entraîneur. Il a souvent loué ce groupe et souligné que notre état d’esprit, l’un des aspects les plus exigeants du football, était au top, et c’est ce que nous préservons depuis un moment. »

Kane a conclu : « Il dit toujours ce qu’il pense, et les gens apprécient son authenticité. Ses mots ne sont pas préparés, et c’est ce qui le définit. »

Il conclut : « Quand il s’exprime avec spontanéité, on le croit, on adhère à son message et à sa méthode. »

Il a conclu : « C’est l’un des meilleurs entraîneurs au monde, et ce n’est pas un hasard. Nous comprenons sa méthode ; au cours des deux dernières années, nous avons appris à bien le connaître, et nous savons désormais ce qui le rend heureux. »