Harry Kane perd la voix après la rencontre face au Mexique : « On a remporté un match de folie ! »

Le capitaine anglais Harry Kane a peiné à s’exprimer après la qualification des siens pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2026, suite à la victoire palpitante (3-2) contre le Mexique au stade Azteca ce lundi. Sa voix, en grande partie éteinte, était le prix d’un trop-plein d’enthousiasme partagé avec les supporters.

« Je ne peux pas parler, j’ai perdu ma voix », a déclaré Kane à la chaîne « BB Sport » d’une voix rauque à peine audible. « Je chantais avec le public. C’était un match de folie, tout était contre nous aujourd’hui, mais nous avons trouvé une solution. »

L’attaquant du Bayern Munich a joué un rôle décisif dans cette victoire en offrant une passe décisive à Jude Bellingham, puis en obtenant un penalty qu’il a lui-même transformé, permettant ainsi à Anthony Jordan d’inscrire le troisième but.

Interrogé sur le penalty sifflé contre lui, qui a permis au Mexique d’inscrire son deuxième but, il a expliqué : « Je pense avoir touché le ballon en premier. L’arbitre a pris beaucoup de décisions contre nous, mais elles n’ont finalement pas eu d’incidence, donc je suis content. »

Il a également salué le soutien des fans anglais : « C’était incroyable, un appui incroyable, je suis sans voix. »

En quarts de finale, l’Angleterre défiera la Norvège, qui a éliminé le Brésil (2-1) grâce à un doublé d’Erling Haaland.