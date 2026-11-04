Harry Kane passe tout près du record historique de buts de Cristiano Ronaldo en Ligue des champions lors de la victoire du Bayern Munich face à l’Atlético de Madrid

Partager Suivez GOAL sur Google

La quête d’immortalité de Harry Kane en Ligue des champions s’est interrompue mardi soir : l’attaquant phare du Bayern Munich n’a pas réussi à égaler le record de buts détenu de longue date par Cristiano Ronaldo. Alors qu’il abordait le match contre l’Atlético de Madrid après avoir marqué lors de dix rencontres européennes consécutives, le capitaine de l’Angleterre n’a pas trouvé le chemin des filets à l’Allianz Arena. Une rare frustration pour l’attaquant, qui a récemment célébré son premier Ballon d’Or.

Publicité

Le Bayern s’impose face à l’Atlético, la série de buts de Kane prend fin

Le Bayern Munich a signé une victoire confortable 2-0 contre l’Atlético de Madrid mardi, grâce à des buts de Lennart Karl et Konrad Laimer. Si Kane n’a pas marqué, le lauréat du Ballon d’Or a tout de même pesé sur la rencontre en délivrant la passe décisive sur le deuxième but, crucial, de Laimer.

Ce match sans but a mis fin à la série de Kane, qui avait marqué lors de 10 rencontres consécutives en Ligue des champions. Il s’était rapproché à une rencontre du record absolu en transformant un penalty contre Arsenal lors de la troisième journée, mais n’a finalement pas réussi à égaler cette marque.

Une série européenne remarquable

La formidable série de buts de l’Anglais avait débuté lors de la saison 2025-2026, avec un doublé contre l’Union Saint-Gilloise lors de la septième journée. Kane avait ensuite marqué face au PSV Eindhoven, avant d’assister depuis le banc des remplaçants à la victoire 6-1 de ses coéquipiers contre l’Atalanta, en Italie, lors du huitième de finale aller.

De retour dans le onze de départ pour le match retour, l’ancien attaquant de Tottenham Hotspur avait inscrit un doublé. Il avait ensuite marqué lors de chaque rencontre européenne suivante, jusqu’à l’élimination du Bayern par le Paris Saint-Germain en demi-finales.

Publicité Publicité

Sa série s’est prolongée cette saison avec des buts contre Bodo/Glimt, Viking FK et Arsenal. Malgré son match sans but mardi, elle confirme sa place parmi les finisseurs les plus redoutables d’Europe.

Related Topics

Finale Gratuite M6 ✅ Diffusion en direct et en clair de la grande finale de la Ligue des champions ✅ Aucun abonnement ni carte bancaire requis sur la télévision ou l'application M6+ ✅ Accessible instantanément sur tous les téléviseurs via la TNT et les box des fournisseurs d'accès Prix mensuel à partir de Regarder maintenant Gratuit

Le record de Ronaldo reste intact

Le record de Ronaldo, auteur d’un but lors de 11 rencontres consécutives en Ligue des champions, reste intact. L’ancien attaquant du Real Madrid avait établi cette marque lors de la saison 2017-2018, en commençant par un doublé contre la Juventus en finale de la saison précédente.

Ronaldo avait ensuite marqué lors des six matches de la phase de groupes, puis à l’aller comme au retour en huitièmes et en quarts de finale. Cette série historique s’était achevée avec le troisième sacre européen consécutif du Real Madrid, après sa victoire contre Liverpool en finale.

Publicité

Kane occupe actuellement la deuxième place du classement historique avec 10 rencontres consécutives. Il devance de peu Ruud van Nistelrooy, ancienne figure de Manchester United, et Robert Lewandowski, ancien homme fort du Bayern, qui avaient tous deux enchaîné neuf matches.

La quête de trophées reprend le dessus

Le record individuel étant désormais hors de portée, Kane va se concentrer pleinement sur la fin de l’attente du Bayern pour un nouveau sacre européen. Tout juste auréolé du Ballon d’Or, l’attaquant a montré, avec sa passe décisive contre l’Atlético, qu’il reste essentiel à la création offensive de son équipe même lorsqu’il ne marque pas. Le Bayern doit désormais s’appuyer sur cette convaincante victoire 2-0 pour aborder la suite de son exigeant calendrier européen.