Harry Kane, lauréat du Ballon d’Or, lie son avenir au Bayern Munich jusqu’en 2029 avec le contrat le plus lucratif de l’histoire du club

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Le capitaine de l’Angleterre, Harry Kane, a mis fin aux incertitudes concernant son avenir en signant une prolongation de contrat de trois ans avec le Bayern Munich, jusqu’au 30 juin 2029. Sacré Ballon d’Or la semaine dernière, l’attaquant de 33 ans s’est entendu sur le contrat le mieux rémunéré de l’histoire du club allemand.

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Un contrat record récompense un buteur prolifique

Comme le rapporte The Athletic, des sources anonymes au fait de la situation ont confirmé que cette prolongation représente le contrat le plus lucratif de l’histoire du Bayern et fait de Kane le footballeur le mieux payé d’Europe en salaire de base, même si d’autres joueurs gagnent davantage grâce aux primes. Alors qu’il approchait des six derniers mois de son précédent contrat, l’ancien joueur de Tottenham Hotspur avait inscrit 156 buts en 161 matches officiels depuis son arrivée à l’été 2023. Durant cette période, il a remporté deux titres de Bundesliga, la Coupe d’Allemagne et deux Supercoupes d’Allemagne.

Le capitaine de l’Angleterre se réjouit de rester au Bayern

Outre ses titres de meilleur buteur de Bundesliga à chaque saison et sa désignation comme footballeur de l’année en Allemagne en 2026, l’attaquant est devenu le premier Anglais depuis 2001 à remporter le Ballon d’Or, après avoir décroché deux Souliers d’or européens en 2023-2024 et 2025-2026.

S’exprimant sur le site officiel du club après avoir prolongé son contrat, Kane a déclaré : « Je me sens chez moi au FC Bayern : j’aime le club, les supporters, la ville de Munich. Nous avons une équipe fantastique et un entraîneur fantastique en la personne de Vincent Kompany. Je suis très fier de faire partie de ce club. Toute ma famille est très heureuse ici, je voulais rester, j’ai hâte de découvrir ce que l’avenir nous réserve et je veux remporter encore beaucoup de titres avec ce grand club. »

Le président du club salue un accord historique

Après avoir également mené l’Angleterre à la troisième place de la Coupe du monde disputée aux États-Unis, au Mexique et au Canada l’été dernier, l’attaquant expérimenté reste au cœur des projets du Bayern.

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Saluant le directeur général Jan-Christian Dreesen et les responsables sportifs pour avoir mené à bien cette prolongation, le président du Bayern, Herbert Hainer, a déclaré sur le site du club : « Ce qui a commencé comme un transfert majeur est devenu, au fil du temps, un chapitre particulier de l’histoire du FC Bayern. Harry Kane tient toutes les promesses que le football peut offrir et s’est fait une place dans le cœur des supporters comme l’une des plus grandes personnalités du sport à notre époque. Bravo à Jan-Christian Dreesen et à notre direction sportive. C’est un moment particulier pour le FC Bayern. »

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La Ligue des champions reste un objectif

Son avenir immédiat étant réglé, Kane va désormais se concentrer sur la conquête de la Ligue des champions, le trophée qui manque encore à son palmarès de plus en plus fourni sous la direction de Kompany. Par ailleurs, les dirigeants du club de l’Allianz Arena ne considèrent pas ce nouveau contrat de trois ans comme le dernier que l’attaquant expérimenté signera en Allemagne. Ils souhaitent au contraire conserver leur buteur emblématique dans un avenir prévisible.