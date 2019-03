Harry Kane : "La meilleure équipe de Tottenham de tous les temps"

Il est important que cette équipe des Spurs s'offre un trophée pour confirmer sa compétitivité, estime l'attaquant vedette de l'équipe.

Harry Kane, le buteur vedette de , reconnaît que sa formation est dans l'obligation de remporter des trophées pour pouvoir se remémorer cette période de son histoire, même si Mauricio Pochettino a sans doute bâti sa plus grande équipe.



Sous Pochettino, les Spurs sont devenus des habitués de la et se sont classés parmi les trois meilleurs de la lors de chacune des trois dernières saisons. Mais Tottenham a plusieurs fois échoué à remporter un trophée - perdant la finale de la en 2014-15. Et cette incapacité à garnir le musée a suscité des critiques envers Pochettino.



Kane croit en les capacités de son équipe et ceux de ses coéquipiers, mais il admet volontiers que sans un titre remporté il existerait un vrai gout d'inachevé à toute cette oeuvre. "Beaucoup de gens la regardent et disent que c'est peut-être la meilleure équipe que nous ayons eue, peut-être la meilleure de toute notre histoire, et j'y inclus meilleur manager", a-t-il déclaré à ESPN.

"Le club va dans la bonne direction"

"Mais il est important que nous ayons quelque chose à brandir. Parce que, dans dix ans, quand on se retournera sur ce qui a été fait, on ne se demandera pas si c'était une bonne équipe, mais si elle a remporté des trophées, a-t-il ajouté. Le défi pour nous est de savoir si nous pouvons continuer notre ascension. Cela va être difficile dans les deux prochaines années avec le [nouveau] stade et les finances."

L'absence de trophées a également suscité des questions sur l'avenir de Kane, mais il estime que le club est sur la bonne voie et est heureux de rester. "J'ai toujours dit que tant que le club avance dans la bonne direction et affiche la bonne ambition. Je veux faire partie de l'aventure", a-t-il poursuivi.

Les Spurs sont toujours en course pour le sacre en Ligue des Champions cette saison, alors que le club doit affronter en quart de finale. En Premier League, le club londonien occupe le troisième rang du classement, avec trois points d'avance sur la 5e place.