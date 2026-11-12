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Selon Thomas Tuchel, le capitaine de l’Angleterre, Harry Kane, est de plus en plus agacé par les coéquipiers en sélection qui renoncent à rejoindre l’équipe en raison de blessures mineures. Le sélectionneur anglais soutient son capitaine et révèle que l’attaquant est particulièrement mécontent des joueurs qui décident de ne pas participer aux rassemblements lorsque leur état de santé est « à 50-50 ».

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Tuchel soutient la fermeté de Kane

Tuchel a dû faire face à une série de forfaits depuis sa prise de fonctions à la tête de l’équipe nationale. Parmi les absents les plus notables figure Cole Palmer, qui avait déjà invoqué la « gestion de sa charge de travail » pour manquer un rassemblement international et a de nouveau été écarté du groupe actuel pour la Ligue des nations.

Le sélectionneur partage désormais l’intransigeance de son capitaine à l’égard des convocations en sélection. Alors que Kane s’apprête à entrer dans l’histoire avec sa 126e sélection contre la Croatie jeudi, ce qui fera de lui le joueur le plus capé de l’histoire de l’Angleterre, Tuchel a clairement indiqué que ceux qui renoncent trop facilement à rejoindre la sélection risquent de perdre leur place.

« Tout le monde peut perdre sa place »

Tuchel a expliqué que Kane avait exprimé son refus des excuses peu convaincantes dès l’arrivée du sélectionneur. L’ancien entraîneur de Chelsea a souligné le dévouement sans faille de son attaquant envers l’équipe nationale.

« Il est toujours là et n’aime pas que les joueurs décident de ne pas venir au rassemblement lorsque la décision est incertaine, a déclaré Tuchel. Nous en avons parlé très tôt, quand j’ai pris mes fonctions. Il tenait notamment à ce que les joueurs viennent et soient fiers de rejoindre la sélection, parce que c’est le plus grand des honneurs. »

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Le sélectionneur de l’Angleterre a également adressé un avertissement direct à son groupe, affirmant que les absences évitables ouvriraient la porte à d’autres. Il a ajouté : « Nous devons faire en sorte que, si cela arrive, si des joueurs déclarent forfait, notre groupe soit suffisamment fort pour montrer que tout le monde veut absolument participer aux rassemblements, parce que chacun peut perdre sa place s’il en manque un. C’était donc l’un de nos premiers sujets de discussion et il a tout de suite donné le ton, en indiquant très clairement le niveau d’exigence qui est le sien. Lui ne déclarerait jamais forfait. Jamais. »

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« J’ai l’ambition d’être le meilleur »

Alors que certains joueurs gèrent leur temps de jeu, Kane a toujours soif de nouveaux records. À 33 ans, il vise la barre des 100 buts en sélection et a déjà les yeux tournés vers le prochain Championnat d’Europe à domicile.

« Ce n’est pas le moment de me reposer, a déclaré Kane. J’ai progressé année après année. Tant que je me sens comme ça, pourquoi me fixer une limite ? Je veux atteindre les 100 buts avec l’Angleterre le plus vite possible. »

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L’attaquant du Bayern Munich a également lancé un défi aux futurs cadres du groupe. « Jude [Bellingham] et Dec [Rice] comptent déjà plus de 60 sélections, et regardez comme ils sont jeunes, a-t-il ajouté. Je vais donc essayer de leur laisser un beau total à rattraper ! Sans qu’on s’en rende compte, l’Euro à domicile sera là. Je serai peut-être à 140 sélections d’ici là, et nous parlerons alors des 150. Ma plus grande crainte, c’est de terminer ma carrière en me disant que j’aurais pu en faire un peu plus. J’ai l’ambition d’être le meilleur. Je ne le montre simplement pas de manière ostentatoire. »

Un record en vue face à la Croatie

Kane entrera dans l’histoire lorsque l’Angleterre affrontera la Croatie en Ligue des nations jeudi soir. Sa 126e sélection fera officiellement de lui le joueur le plus capé du pays.

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Au-delà de ce cap historique, l’avertissement ferme de Tuchel marque un changement clair dans sa politique de sélection. Alors que les places sont très disputées, les cadres devront bien mesurer les risques avant de manquer un rassemblement international, le sélectionneur cherchant à bâtir un groupe pleinement engagé pour l’Angleterre.