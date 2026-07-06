Harry Kane fait le buzz après Mexique - Angleterre : « L'une des meilleures interviews que vous verrez jamais ! »

L'interview sur le terrain de Harry Kane, accordée à la BBC, a provoqué un véritable tollé sur Internet. L'attaquant du Bayern Munich avait complètement perdu la voix à l'issue du match de Coupe du monde opposant le Mexique à l'Angleterre (2-3).

La rencontre disputée au stade Azteca a mis ses cordes vocales à rude épreuve. Les Three Lions se sont finalement qualifiés pour les quarts de finale du Mondial.

La BBC a diffusé cet entretien hilarant, salué comme « l’une des meilleures interviews que vous verrez jamais ! Repose-toi bien, Harry. »

Extrêmement fier des Three Lions, il analyse : « Nous avons inscrit trois buts face à un pays hôte qui n’avait encore encaissé aucun but dans ce tournoi. Nous avons joué quarante à cinquante minutes à dix. »

« On peut dire ce qu’on veut sur notre équipe, mais nous avons une volonté et une fierté sans faille dans ce maillot. Tout le monde s’est battu pour chaque ballon, pour chaque brin d’herbe », a conclu l’attaquant expérimenté.

En quarts de finale, les Three Lions défieront la Norvège, qui a créé la sensation dimanche en éliminant le Brésil.

Ce choc européen aura lieu à Miami, et les Three Lions pourraient devoir se passer de Jordan Henderson, victime d’une mauvaise chute lors des célébrations.