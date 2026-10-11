« On va maintenant revoir ensemble toutes les occasions que nous avons eues ? », a demandé le directeur sportif Max Eberl dans son analyse de ce match fou en zone mixte. La soirée aurait été longue. Mais avant même qu’un des reporters présents n’ait pu approuver, Eberl a abandonné cette procédure et s’est contenté de constater : « Je ne suis pas un grand fan des expected goals. Mais je lis que nous étions à cinq virgule quelque chose. Ensuite, vous avez beau vous procurer autant d’occasions, si vous ne les mettez pas au fond. »

Le FC Bayern a bien sûr aussi trébuché contre le FC Augsbourg à cause de Manuel Neuer. Sa grossière erreur a conduit au 0-1 après huit secondes, le but le plus rapide de l’histoire de la Bundesliga. Sur le 1-2 inscrit entre-temps par Rodrigo Ribeiro, Neuer a de nouveau été malheureux, tout comme l’ensemble de l’arrière-garde. Mais surtout, les Munichois ont trébuché contre Augsbourg en raison de leur réalisme désastreux.

Le FC Bayern s’est créé contre Augsbourg une valeur xG de 5,13 buts attendus. De très loin son meilleur total dans une saison du FC Bayern certes encore jeune, mais déjà riche en festivals offensifs. Lors du 7-0 contre l’Union Berlin juste avant la trêve internationale, les Munichois n’étaient par exemple « que » montés à 3,71.

Selon le portail de données Statmuse , la valeur contre Augsbourg est même la huitième plus élevée du FC Bayern en Bundesliga depuis le début de la collecte des données lors de la saison 2021/22. Le record xG sur cette période provient donc d’une victoire 8-1 contre le FSV Mayence 05 en 2024 et s’élève à 6,57. À l’occasion des sept matches avec une valeur xG supérieure à celle désormais enregistrée contre Augsbourg, les Munichois ont d’ailleurs inscrit au moins quatre buts.

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Luis Diaz et Serge Gnabry ont chacun marqué deux buts refusés pour hors-jeu

Il ne faut pas non plus oublier ceci : dans la valeur xG de 5,13 enregistrée cette fois à Augsbourg, les quatre buts au total annulés pour hors-jeu de Luis Diaz et Serge Gnabry (deux chacun) ne sont même pas comptabilisés. Sinon, les Munichois auraient sans doute établi un nouveau record. Trois des quatre annulations de but n’étaient d’ailleurs pas sujettes à discussion. Le premier but de Luis Diaz - un spectaculaire retourné latéral - aurait toutefois dû être accordé, et pas seulement selon Eberl.

Josip Stanisic était certes hors-jeu en amont, mais le but est ensuite venu d’une nouvelle situation de jeu. L’arbitre Sven Jablonski a d’abord accordé le but, avant de le retirer après l’intervention de la VAR. « C’était très bien que la VAR soit en service. Sinon, nous aurions perdu 6-2 », a déclaré Robin Fellhauer, le joueur d’Augsbourg, avec un sourire malicieux, tout en se montrant globalement critique envers la VAR.

Bien que Diaz ait envoyé deux fois le ballon au fond, il a curieusement terminé le match, selon les statistiques officielles, avec zéro tir et, par conséquent, une valeur xG de 0. Globalement, on peut donc en quelque sorte noter un progrès chez lui. Dans les semaines précédant la trêve internationale, Diaz avait gaspillé à la chaîne de très grosses occasions ; cette fois, il a affiché un taux de réussite de 100 %. Il ne lui reste plus qu’à y parvenir dans le respect des règles ou à bénéficier de la complicité de l’arbitre.

On a senti à quel point Diaz aspirait à connaître enfin une réussite à son exubérance au moment de célébrer ce supposé 1-1 finalement annulé. « Ça lui aurait tout simplement fait du bien si le but avait compté », a déclaré Eberl, qui estime au total Diaz, après sa pause de récupération pendant la trêve internationale (il a renoncé aux matches avec la Colombie), « absolument sur une pente ascendante ».

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Harry Kane se révèle être un croqueur d’occasions contre le FC Augsbourg

Dans la finition, c’est surtout Harry Kane qui s’est illustré négativement à Augsbourg, de manière surprenante. L’Anglais, si précis avant et pendant la trêve internationale et, à vrai dire, presque toujours, s’est soudainement présenté sous un tout autre visage, en croqueur d’occasions, reprenant en quelque sorte le rôle de Diaz. Kane a manqué trois grosses occasions et a échoué sur ses huit tentatives, la plus dangereuse ayant terminé sur la barre juste avant la pause. À lui seul, Kane a atteint une valeur xG de 1,55.

Ismael Saibari a signé le deuxième plus grand nombre de tirs (six). Il a tout de même inscrit l’égalisation provisoire à 1-1, avant que Nathaniel Brown ne marque le 2-2 tardif (à chaque fois sur une offrande de Kane). Au total, les Munichois ont tenté 30 tirs contre Augsbourg.

L’abondance d’occasions créées représentait d’ailleurs, pour Eberl, la grande différence avec le premier faux pas de la saison, le 0-0 contre le FC Schalke 04 lors de la 2e journée. « Contrairement à Schalke, nous avons trouvé beaucoup plus de solutions », a déclaré le directeur sportif. À l’époque, les Munichois n’avaient atteint qu’une valeur xG de 1,94.

Kimmich, lui, n’a pas attribué cette abondance d’occasions au seul potentiel offensif du FC Bayern. « De manière générale, j’ai effectivement été surpris que nous nous soyons créé autant d’occasions », a-t-il déclaré. « Honnêtement, j’ai trouvé qu’Augsbourg n’avait pas si remarquablement bien défendu que ça. »

FC Bayern : les valeurs xG lors des matches disputés jusqu’ici cette saison