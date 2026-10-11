« Voulons-nous maintenant repasser ensemble toutes les occasions que nous avons eues ? », a demandé le directeur sportif Max Eberl lors de son analyse de ce match fou en zone mixte. La soirée aurait pu être longue. Mais avant même que l’un des reporters présents n’ait pu acquiescer, Eberl a mis fin à cette procédure et s’est contenté de constater : « Je ne suis pas un grand adepte des expected goals. Mais je lis que nous étions à cinq virgule quelque chose. Alors vous pouvez vous créer autant d’occasions que vous voulez, si vous ne les mettez pas au fond. »

Le Bayern Munich a bien sûr aussi trébuché contre le FC Augsbourg à cause de Manuel Neuer. Son énorme erreur a abouti au 0-1 après huit secondes, le but le plus rapide de l’histoire de la Bundesliga. Sur le 1-2 inscrit entre-temps par Rodrigo Ribeiro, Neuer a de nouveau agi de manière malheureuse, tout comme l’ensemble de l’arrière-garde. Mais surtout, les Munichois ont trébuché contre Augsbourg en raison de leur efficacité désastreuse devant le but.

Le Bayern Munich s’est créé contre Augsbourg une valeur xG de 5,13 buts attendus. De très loin sa meilleure marque dans une saison du Bayern certes encore jeune, mais déjà riche en festivals offensifs. Lors du 7-0 contre l’Union Berlin juste avant la trêve internationale, les Munichois n’étaient par exemple « que » montés à 3,71.

Selon le portail de données Statmuse , la valeur contre Augsbourg est même la huitième plus élevée du Bayern en Bundesliga depuis le début de la collecte des données lors de la saison 2021/22. Le record xG sur cette période provient donc d’une victoire 8-1 contre le FSV Mayence 05 en 2024 et s’élève à 6,57. À l’occasion des sept matches avec une valeur xG supérieure à celle désormais enregistrée contre Augsbourg, les Munichois ont d’ailleurs inscrit au moins quatre buts.

Prochains matchs VIK Ligue des Champions 15:00 FCB

Luis Diaz et Serge Gnabry ont chacun inscrit deux buts refusés pour hors-jeu

Il ne faut pas non plus oublier une chose : dans cette valeur xG de 5,13 obtenue à Augsbourg, les quatre buts au total annulés pour des positions de hors-jeu de Luis Diaz et Serge Gnabry (deux chacun) ne sont même pas pris en compte. Sans cela, les Munichois auraient sans doute établi un nouveau record. Trois des quatre annulations de but n’étaient d’ailleurs pas sujettes à débat. Le premier but de Luis Diaz - un spectaculaire retourné latéral - aurait cependant dû être accordé, pas seulement selon Eberl.

Josip Stanisic était certes hors-jeu au préalable, mais le but est ensuite venu d’une nouvelle situation de jeu. L’arbitre Sven Jablonski a d’abord accordé le but, avant de le retirer après intervention de la VAR. « C’était très bien que la VAR soit en service. Sinon, nous aurions perdu 6-2 », a déclaré Robin Fellhauer, d’Augsbourg, avec un sourire malicieux, tout en se montrant globalement critique envers la VAR.

Bien que Diaz ait envoyé le ballon deux fois au fond des filets, il a curieusement terminé le match, selon les statistiques officielles, avec zéro tir et, par conséquent, avec une valeur xG de 0. D’une manière générale, on peut donc en quelque sorte noter un progrès chez lui. Dans les semaines précédant la trêve internationale, Diaz avait vendangé en série de très grosses occasions ; cette fois, il a affiché un taux de réussite de 100 %. Il ne lui reste plus qu’à y parvenir dans le respect des règles, ou à bénéficier de la clémence de l’arbitre.

On a senti à quel point Diaz aspire à vivre un moment positif à sa joie débridée après son supposé 1-1 finalement annulé. « Cela lui aurait simplement fait du bien si le but avait compté », a déclaré Eberl, qui voit globalement Diaz « absolument sur une pente ascendante » après sa pause de récupération pendant la trêve internationale (il a renoncé aux matches avec la Colombie).

IMAGO

Harry Kane se révèle être un serial gâcheur face au FC Augsbourg

Dans la finition, c’est surtout Harry Kane qui s’est fait remarquer négativement à Augsbourg, à la surprise générale. L’Anglais, si adroit avant et pendant la trêve internationale et, à vrai dire, presque tout le temps, s’est soudain présenté sous un tout autre visage, en véritable gâcheur d’occasions, reprenant en quelque sorte le rôle de Diaz. Kane a manqué trois grosses occasions et est resté sans réussite sur huit tentatives, la plus dangereuse ayant terminé sur la barre juste avant la pause. Kane, à lui seul, a affiché une valeur xG de 1,55.

Ismael Saibari a signé le deuxième plus grand nombre de tirs (six). Il a tout de même inscrit l’égalisation provisoire à 1-1, tandis que Nathaniel Brown a marqué le 2-2 en fin de match (à chaque fois sur une passe décisive de Kane). Au total, les Munichois ont tenté 30 tirs contre Augsbourg.

L’abondance d’occasions créées a d’ailleurs aussi constitué, pour Eberl, la grande différence avec le premier faux pas de la saison, le 0-0 contre le FC Schalke 04 lors de la 2e journée. « Contrairement à Schalke, nous avons trouvé beaucoup plus de solutions », a déclaré le directeur sportif. À l’époque, les Munichois n’avaient atteint qu’une valeur xG de 1,94.

Kimmich, lui, n’a pas attribué cette profusion d’occasions seulement à la force offensive du Bayern Munich. « En général, j’ai effectivement été surpris que nous nous soyons créé autant d’occasions », a-t-il déclaré. « Honnêtement, j’ai trouvé qu’Augsbourg n’avait pas défendu de manière exceptionnellement bonne. »

Bayern Munich : les valeurs xG lors des matches disputés jusqu’ici cette saison