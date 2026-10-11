« On va passer en revue ensemble toutes les occasions que nous avons eues ? », a demandé le directeur sportif Max Eberl en analysant ce match fou en zone mixte. La soirée aurait été longue. Mais avant même que l’un des journalistes présents puisse accepter, Eberl a renoncé à l’exercice et s’est contenté de constater : « Je ne suis pas un grand amateur des expected goals. Mais je vois que nous étions à cinq virgule quelque chose. Tu peux te créer autant d’occasions que tu veux, si tu ne les concrétises pas. »

Le Bayern Munich a bien sûr aussi trébuché face au FC Augsbourg à cause de Manuel Neuer. Son énorme erreur a entraîné le 0-1 après huit secondes, le but le plus rapide de l’histoire de la Bundesliga. Sur le 1-2 inscrit ensuite par Rodrigo Ribeiro, Neuer s’est de nouveau montré malheureux, comme toute sa défense. Mais c’est surtout leur manque criant d’efficacité devant le but qui a coûté cher aux Munichois face à Augsbourg.

Face à Augsbourg, le Bayern Munich s’est créé des occasions représentant 5,13 buts attendus (xG). C’est, de loin, son meilleur total d’une saison certes encore jeune, mais déjà riche en festivals offensifs. Lors du 7-0 contre l’Union Berlin juste avant la trêve internationale, les Munichois n’avaient par exemple atteint « que » 3,71 xG.

Selon le site de données Statmuse , la valeur enregistrée face à Augsbourg est même la huitième plus élevée du Bayern Munich en Bundesliga depuis le début de la collecte de ces données, lors de la saison 2021-2022. Sur cette période, le record de xG remonte ainsi à une victoire 8-1 contre le FSV Mayence 05 en 2024, avec 6,57. Lors des sept matches où ils avaient affiché un total de xG supérieur à celui enregistré cette fois face à Augsbourg, les Munichois avaient d’ailleurs marqué au moins quatre buts.

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Luis Diaz et Serge Gnabry ont chacun inscrit deux buts refusés pour hors-jeu

Il ne faut pas non plus l’oublier : les quatre buts de Luis Diaz et Serge Gnabry, deux chacun, annulés pour hors-jeu ne sont pas pris en compte dans les 5,13 xG obtenus à Augsbourg. Sinon, les Munichois auraient probablement établi un nouveau record. Trois des quatre annulations ne prêtaient d’ailleurs pas à discussion. Mais le premier but de Luis Diaz, un spectaculaire retourné acrobatique, aurait dû être accordé, et Eberl n’est pas le seul à le penser.

Josip Stanisic était certes hors-jeu au début de l’action, mais le but est intervenu dans une nouvelle phase de jeu. L’arbitre Sven Jablonski l’a d’abord accordé, avant de revenir sur sa décision après l’intervention de la VAR. « C’était une très bonne chose que la VAR soit là. Sinon, nous aurions perdu 6-2 », a déclaré Robin Fellhauer, joueur d’Augsbourg, avec un sourire malicieux, même s’il s’est montré globalement critique envers la VAR.

Bien que Diaz ait envoyé deux fois le ballon au fond des filets, il a curieusement terminé le match, selon les statistiques officielles, avec zéro tir et, par conséquent, un total de 0 xG. On peut donc, d’une certaine manière, parler de progrès dans son cas. Dans les semaines précédant la trêve internationale, Diaz avait manqué toute une série de grosses occasions ; cette fois, il a affiché un taux de réussite de 100 %. Il ne reste plus qu’à marquer un but valable, ou à ce que l’arbitre l’accorde.

Sa célébration exubérante après ce qu’il pensait être le but du 1-1, finalement annulé, a montré à quel point Diaz attend un tel moment. « Cela lui aurait tout simplement fait du bien si le but avait été accordé », a déclaré Eberl, qui estime que Diaz est globalement « clairement sur une pente ascendante » après s’être reposé pendant la trêve internationale (il a renoncé aux matches avec la Colombie).

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Harry Kane vendange ses occasions face au FC Augsbourg

À Augsbourg, c’est surtout Harry Kane qui s’est distingué négativement devant le but, à la surprise générale. Si efficace avant et pendant la trêve internationale, et d’ailleurs presque toujours, l’Anglais a soudain semblé méconnaissable en gâchant les occasions, endossant en quelque sorte le rôle de Diaz. Kane a manqué trois grosses occasions et n’a marqué sur aucune de ses huit tentatives, la plus dangereuse ayant heurté la barre transversale peu avant la pause. À lui seul, Kane a atteint 1,55 xG.

Ismael Saibari est celui qui a tiré le plus après lui, à six reprises. Il a au moins inscrit le but du 1-1, avant que Nathaniel Brown ne marque celui du 2-2 en fin de match, les deux fois sur une passe de Kane. Au total, les Munichois ont tenté 30 tirs face à Augsbourg.

Pour Eberl, cette multitude d’occasions créées constitue d’ailleurs la grande différence avec le premier faux pas de la saison, le 0-0 contre le FC Schalke 04 lors de la 2e journée. « Contrairement au match à Schalke, nous avons trouvé beaucoup plus de solutions », a déclaré le directeur sportif. À l’époque, les Munichois n’avaient atteint que 1,94 xG.

Kimmich, de son côté, n’a pas attribué cette profusion d’occasions à la seule force offensive du Bayern Munich. « Pour être honnête, j’ai été surpris que nous ayons eu autant d’occasions », a-t-il déclaré. « Franchement, je n’ai pas trouvé qu’Augsbourg avait particulièrement bien défendu. »

Bayern Munich : les valeurs de xG lors des matches disputés cette saison