L'équipe d'Angleterre risque de perdre jusqu'à cinq titulaires, dont son capitaine Harry Kane, en cas de qualification pour les demi-finales de la Coupe du monde 2026. La raison ? Un cumul de cartons jaunes qui contraint déjà l'entraîneur allemand Thomas Tuchel à résoudre un véritable casse-tête avant le quart de finale face à la Norvège.

Selon le journal britannique « The Sun », cinq joueurs des Three Lions risquent la suspension en demi-finale s’ils écopent d’un carton jaune contre les Vikings. après la victoire courageuse (3-2) des Three Lions face au Mexique au stade Azteca, qui leur a permis de rejoindre les quarts de finale où les attendent Erling Haaland et la sélection norvégienne.

Selon le règlement de la FIFA, les avertissements sont effacés après la phase de groupes et les quarts de finale, Toutefois, un joueur averti en seizièmes ou en huitièmes sera suspendu pour les quarts, et quiconque écope d’un carton en seizièmes, huitièmes ou quarts manquera les demi-finales.

En tête de liste, Jude Bellingham, auteur de deux buts contre le Mexique et déjà averti face à la République démocratique du Congo, échappera à la suspension en cas de nouvelle sanction en quart.

Declan Rice, Harry Kane et Niko O’Reilly, déjà avertis contre le Mexique, se trouvent dans la même situation.

À ces quatre noms s’ajoute celui de Jordan Henderson, averti alors qu’il était remplaçant non utilisé, pour des protestations sur la ligne de touche face au Mexique. Son Mondial semble toutefois déjà terminé en raison d’une blessure au poignet subie lors des célébrations à Mexico.

Un casse-tête pour Tuchel, qui hésite à modifier son onze pour préserver ses cadres d’un match couperet.

Garell Kwansa, expulsé directement contre le Mexique, manquera vraisemblablement le quart face à la Norvège, bien que la Fédération anglaise envisage un recours, inspirée par la levée de la suspension de l’Américain Folarin Balogun obtenue par Donald Trump, une affaire très controversée.

Cette situation ajoute une pression supplémentaire sur Tuchel, qui doit trouver le bon équilibre entre la qualification face à la Norvège – avec un Erling Haaland à surveiller de près – et la préservation de ses cadres en vue d’une éventuelle demi-finale.