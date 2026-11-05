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Harry Kane aurait signé le contrat le mieux rémunéré de l’histoire du Bayern Munich et serait désormais le joueur le mieux payé d’Europe. Mais quel sera réellement son salaire à l’avenir ? Comment sont établies les estimations des salaires démesurés des footballeurs professionnels.

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Harry Kane serait devenu, grâce à sa prolongation de contrat jusqu’en 2029 au Bayern Munich, le joueur le mieux payé d’Europe en matière de salaire de base. Le transfert le plus cher de l’histoire du Bayern Munich (95 millions d’euros versés à Tottenham Hotspur en 2023) aurait en outre signé le plus gros contrat de l’histoire du club.

C’est ce que rapporte David Ornstein, journaliste réputé pour son excellent réseau de contacts et peu porté sur le sensationnalisme, dans The Athletic. Le très sérieux kicker évoque lui aussi une « rémunération annuelle exorbitante » que Kane devrait désormais toucher chez le club le plus titré d’Allemagne.

Lors d’une conférence de presse organisée à l’occasion de la signature de Kane, le directeur général du Bayern Munich, Jan-Christian Dreesen, a expliqué que le club avait dû faire un « effort » financier pour obtenir cette prolongation, sans toutefois devoir « aller jusqu’à ses limites ». « Pour nous, c’est bien sûr un gros contrat pour un grand joueur. C’est approprié », a déclaré Dreesen. Kane aurait « montré ces trois dernières années qu’il valait chaque centime, et c’est aussi ainsi que nous voyons l’avenir ».

Qui était jusqu’ici considéré comme le joueur le mieux payé d’Europe ?

Mais à combien s’élève réellement le salaire annuel de Kane ? Combien le Bayern Munich devrait-il verser au Ballon d’Or de 33 ans ? Environ « 30 millions d’euros », comme le suppose kicker ? Voire un peu plus ? Comme presque tous les clubs de football, le Bayern Munich ne publie pas les salaires versés à ses joueurs. Il est toutefois possible d’en obtenir une estimation.

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Jusqu’ici, l’ancien joueur de Dortmund Erling Haaland était considéré comme le joueur le mieux payé d’Europe. Depuis son immense prolongation de contrat de neuf années supplémentaires (!) jusqu’en 2034, signée en 2025, l’attaquant de Manchester City percevrait, selon Capology, un salaire de base hebdomadaire de 525 000 livres sterling, soit 621 000 euros. Sur un an, cela représenterait 27,3 millions de livres sterling, soit 32,2 millions d’euros.

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Combien Erling Haaland toucherait-il à Manchester City ?

Capology est une base de données en ligne qui recense les salaires de footballeurs du monde entier en s’appuyant, selon ses propres indications, sur des articles de presse, des informations provenant de sources internes et des communications officielles. Il s’agit du portail de comparaison des salaires des footballeurs le plus complet au monde, mais les chiffres ne correspondent évidemment pas nécessairement à la réalité. Capology indique par ailleurs que, d’après les échantillons de ses clients, ses estimations salariales se situent généralement à moins de 15 % du montant réel.

Les principaux médias anglais font état de chiffres similaires. Le Sun, souvent bien informé mais également enclin au sensationnalisme, a lui aussi évoqué un salaire de base hebdomadaire de 525 000 livres sterling pour Haaland, hors primes. Les journaux The Guardian et The Times, sérieux et généralement bien informés eux aussi, ont avancé avec davantage de prudence un salaire de base brut d’environ 500 000 livres sterling par semaine. Si l’on retient cette estimation plus prudente, le salaire de base annuel de Haaland atteindrait 26 millions de livres sterling, soit 31,17 millions d’euros !

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Un autre élément vient étayer ce montant : selon la Sunday Times Tax List, qui recense chaque année les impôts payés par des personnalités, Haaland figurait l’an dernier parmi les plus gros contribuables d’Angleterre, avec un montant total de 17 millions de livres sterling (20,38 millions d’euros). Outre l’impôt sur le revenu, cette liste prend en compte les impôts sur les dividendes et les plus-values, ainsi que l’impôt sur les sociétés.

La liste fiscale du Sunday Times repose elle aussi sur des estimations. Toutefois, cette liste établie depuis des années par le journaliste anglais Robert Watts jouit d’une réputation comparable à celle du classement Forbes des personnes les plus riches du monde et est régulièrement reprise par pratiquement tous les médias d’information en Angleterre. Watts retient lui aussi pour Haaland un salaire de base annuel de 26 millions de livres sterling (soit 31,17 millions d’euros).

Getty Images

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Harry Kane n’était même pas jusqu’ici le joueur le mieux payé du Bayern Munich

Kane perçoit-il donc désormais un salaire garanti de plus de 31 millions d’euros au Bayern Munich ?

C’est difficile à imaginer, ne serait-ce que parce que ce montant paraît complètement fou. Pourtant, même cette somme semble dérisoire comparée à ce que toucherait le joueur le mieux payé au monde : Cristiano Ronaldo percevrait un salaire de base de 208 millions d’euros à Al-Nassr. Mais les pétrodollars saoudiens sont hors catégorie.

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Revenons donc à Kane : l’expert des transferts de Sky, Florian Plettenberg, avance un chiffre plus prudent d’« au moins 25 millions d’euros » à l’avenir.

Ce ne serait guère plus que ce que Kane gagne actuellement : jusqu’ici, il a toujours été question d’un salaire de base de 25 millions d’euros.

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Un élément plaide toutefois en faveur d’une augmentation salariale, et même d’une hausse conséquente : Kane n’était même pas le joueur le mieux payé du Bayern Munich, tous revenus confondus ! Ce titre serait en effet revenu à Jamal Musiala, du moins primes comprises, après sa prolongation de contrat en février 2025. Depuis, Musiala percevrait un salaire de base annuel de 22,5 millions d’euros (donc inférieur à celui de Kane jusqu’ici). En revanche, primes comprises, sa rémunération aurait dernièrement atteint 35,2 millions d’euros.

Selon Capology, seuls Kylian Mbappé (Real Madrid), Haaland et Vinicius Junior (Real Madrid) auraient gagné davantage que Musiala en Europe ! À l’échelle mondiale, Musiala occupait jusqu’ici la septième place. Et Kane ? Selon Capology, il aurait perçu 31,2 millions d’euros, ce qui ferait de lui le douzième joueur le mieux payé au monde.

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Une chose est sûre : s’il est un joueur qui mérite d’être le mieux payé du Bayern Munich, c’est bien Harry Kane, lauréat du Ballon d’Or.

Si Harry Kane touche autant, combien Michael Olise pourra-t-il réclamer au Bayern ?

Une autre chose est claire : le Bayern Munich semble toujours pris dans une spirale de hausse des salaires. Le club le plus titré d’Allemagne cherche pourtant depuis des années à réduire ses dépenses salariales. Le directeur sportif Max Eberl a déjà été critiqué à ce sujet par le conseil de surveillance, et sa prolongation de contrat est longtemps restée incertaine, notamment en raison de sa faiblesse supposée (ou présumée) dans les négociations.

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Comme indiqué, il existe certainement des arguments en faveur d’une revalorisation salariale pour un joueur de classe mondiale comme Kane. Lors de la conférence de presse, Dreesen a également évoqué l’attention portée au Bayern, « accrue de manière incroyable » depuis que Kane a remporté le Ballon d’Or. Cela aide aussi le club dans ses négociations avec les sponsors et les partenaires potentiels.

Toutefois, Kane a 33 ans et le Bayern a déjà accédé à sa demande de prolonger son contrat de plus d’un an ; normalement, les joueurs de plus de 30 ans n’obtiennent que des prolongations d’un an. Et, en règle générale, les joueurs plus âgés, tout comme les très jeunes, se voient plutôt proposer des contrats davantage liés aux performances, assortis de primes plus élevées mais réalistes.

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Et si Kane doit effectivement gagner plus de 31 millions d’euros, combien Michael Olise pourra-t-il réclamer lors des prochaines négociations sur sa prolongation de contrat ? D’autant qu’Olise, dont le niveau sportif est comparable à celui de Kane et qui est suivi de près par tous les grands clubs, percevrait actuellement un salaire de base relativement modeste de 13,5 millions d’euros selon Capology. Un nouveau contrat record pourrait donc bientôt suivre.

Les 10 joueurs les mieux payés d’Europe selon Capology

Rang Nom Club Salaire de base annuel 1. Erling Haaland Manchester City 32,27 M€ 2. Kylian Mbappé Real Madrid 31,25 M€ 2. Vinícius Júnior Real Madrid 31,25 M€ 4. Rodri FC Barcelone 27,08 M€ 5. Harry Kane Bayern Munich 25,00 M€ (avant prolongation) 6. Lamine Yamal FC Barcelone 22,92 M€ 7. Jamal Musiala Bayern Munich 22,83 M€ 8. Virgil van Dijk Liverpool FC 21,51 M€ 8. Enzo Fernández Manchester City 21,51 M€ 10. Jude Bellingham Real Madrid 20,83 M€

Source : Capology