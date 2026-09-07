Le joueur de 33 ans a inscrit 73 buts pour le Bayern Munich et l’équipe d’Angleterre lors de la saison écoulée. C’est un chiffre sensationnel en soi, et plus encore dans le contexte historique, puisque cette marque n’a été dépassée qu’une seule fois : en 2011/2012, Messi avait marqué 82 fois pour le FC Barcelone et l’Argentine.

CR7, l’autre icône mondiale du football de ces deux dernières décennies, avait lui aussi atteint 69 buts en 2011/12 pour le Real Madrid et le Portugal.

« J’ai grandi en regardant Messi et Ronaldo, cette époque où ils dominaient tout simplement », a déclaré Kane dans un entretien accordé à TNT Sports. « J’ai toujours pensé que ces chiffres étaient tout simplement ridicules, ce qu’ils sont d’ailleurs. Ce sont les deux plus grands joueurs de notre génération et probablement aussi de tous les temps. Ces 73 buts sont aussi assez impressionnants pour moi. »

Kane a reconnu être encore sidéré d’être cité dans le même souffle que ces joueurs.

Kane a réagi avec le même understatement à un extrait sonore du dernier Anglais lauréat du Ballon d’Or, Michael Owen, qui lui a été diffusé au cours de l’entretien. La légende de Liverpool a dit espérer que Kane « rejoindra notre petit club exclusif ».

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Harry Kane : « Il n’y a pas si longtemps, j’étais un fan »

Il s’est dit « extrêmement fier » de la saison passée, mais aussi de recevoir la reconnaissance d’un joueur comme Owen. « J’ai vu Michael jouer auparavant et j’étais un grand fan de l’Angleterre. Cela me remplit de fierté », a déclaré Kane.

À 33 ans, l’avant-centre se trouve actuellement au sommet de sa carrière. Avec son transfert de Tottenham Hotspur au Bayern Munich à l’été 2023, il a laissé derrière lui cette image de joueur n’ayant jamais remporté de trophée, tout en faisant encore progresser son jeu.

« Il n’y a pas si longtemps, j’étais ce supporter qui voulait devenir professionnel, a déclaré Kane, et maintenant je suis ici, à gagner des récompenses, et avec le Ballon d’Or, c’est la même chose. »

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Harry Kane remporte des titres avec le Bayern et en solitaire

Depuis l’arrivée de Kane à Munich, il a remporté deux fois le championnat d’Allemagne et une fois la Coupe d’Allemagne, tandis qu’il a décroché le Soulier d’or de meilleur buteur d’Europe en 2024 et 2026. Le titre de meilleur footballeur du monde, qui sera décerné fin octobre, constituerait un couronnement personnel.

« Bien sûr, cela ne dépend plus de moi désormais, mais des votants et de ceux qui en décident », a déclaré Kane, qui se dit simplement « heureux » de figurer parmi les candidats.

Mardi, les 30 candidates et 30 candidats à la distinction de footballeuse et footballeur mondiaux de l’année seront dévoilés. Les candidats dans les autres catégories, comme entraîneuse/entraîneur de l’année ou gardienne/gardien de l’année, seront également connus.

Pour la première fois, en 2026, à l’occasion de son 70e anniversaire, le prix sera remis non pas à Paris, mais à Londres. Chez les hommes, Kylian Mbappe, le champion du monde Rodri et Lionel Messi figurent notamment parmi les favoris aux côtés de Kane.