Le joueur de 33 ans a inscrit 73 buts pour le FC Bayern et l’équipe d’Angleterre lors de la saison écoulée. C’est un total sensationnel en soi, plus encore dans le contexte historique, puisque cette marque n’a été dépassée qu’une seule fois : en 2011/2012, Messi a trouvé le chemin des filets à 82 reprises pour le FC Barcelone et l’Argentine.

CR7, l’autre icône mondiale du football de ces deux dernières décennies, a lui aussi réussi 69 buts en 2011/12 pour le Real Madrid et le Portugal.

« J’ai grandi en regardant Messi et Ronaldo, cette époque où ils ont tout simplement dominé », a déclaré Kane dans une interview à TNT Sports. « J’ai toujours pensé que ces chiffres étaient tout simplement ridicules, ce qu’ils sont d’ailleurs. Ce sont les deux plus grands joueurs de notre génération, et probablement aussi de tous les temps. Ces 73 buts sont aussi plutôt impressionnants pour moi. »

Kane a reconnu être encore abasourdi d’être cité dans le même souffle que ces joueurs.

Avec le même understatement, Kane a réagi à une déclaration du dernier Anglais lauréat du Ballon d’Or, Michael Owen, qui lui a été diffusée au cours de l’interview. La légende de Liverpool a dit espérer que Kane « rejoindra notre petit club exclusif ».

Getty Images

Harry Kane : « Il n’y a pas si longtemps, j’étais fan »

Il s’est dit « extrêmement fier » de la saison passée, ainsi que de recevoir la reconnaissance d’un joueur comme Owen. « J’ai vu Michael jouer à l’époque et j’étais un grand fan de l’Angleterre. Cela me remplit de fierté », a déclaré Kane.

À 33 ans, l’avant-centre se trouve actuellement au sommet de sa carrière. Avec son transfert de Tottenham Hotspur au Bayern Munich à l’été 2023, il s’est débarrassé de cette image d’un joueur n’ayant jamais remporté de trophée et a encore développé son jeu.

« Il n’y a pas si longtemps, j’étais ce fan qui voulait devenir professionnel, a déclaré Kane, et maintenant je suis ici, je gagne des récompenses, et avec le Ballon d’Or, c’est la même chose. »

Getty Images

Harry Kane remporte des titres avec le Bayern et en solitaire

Depuis l’arrivée de Kane à Munich, il a remporté deux fois le championnat d’Allemagne et une fois la Coupe d’Allemagne ; en 2024 et 2026, il s’est adjugé le Soulier d’or en tant que meilleur buteur d’Europe. Le titre de meilleur footballeur du monde, qui sera décerné fin octobre, constituerait un couronnement personnel.

« Bien sûr, cela n’est plus entre mes mains maintenant, mais dans celles des votants et de ceux qui en décident », a déclaré Kane, simplement « heureux » de faire partie des candidats.

Mardi, les 30 candidates et les 30 candidats à la récompense de joueuse mondiale et joueur mondial de l’année seront annoncés. Les candidats dans les autres catégories, pour l’entraîneuse/l’entraîneur de l’année ou la gardienne/le gardien de l’année, seront également dévoilés.

Pour la première fois, le prix sera remis en 2026, à l’occasion de son 70e anniversaire, non pas à Paris mais à Londres. Chez les hommes, Kylian Mbappe, le champion du monde Rodri ou encore Lionel Messi font notamment figure de favoris aux côtés de Kane.