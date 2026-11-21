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Harry Kane a rassuré les supporters après avoir été opéré avec succès d’une grave blessure à la cheville contractée vendredi en Bundesliga. L’attaquant du Bayern Munich devra suivre une longue rééducation loin des terrains, un coup dur pour les ambitions de titres du club.

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Kane donne des nouvelles combatives depuis l’hôpital

La blessure est survenue vendredi soir lors du match nul 1-1 à domicile contre le FC Cologne . Kane a dû quitter le terrain dès la 20e minute après un choc avec Joel Schmied. Alors qu’il tentait de tirer dans la surface de réparation, l’international anglais a été touché au pied gauche par le tacle glissé du défenseur. L’arbitre n’a pas sifflé et la VAR n’est pas intervenue, mais Kane n’a pas pu continuer longtemps : la gravité de sa blessure est rapidement apparue.

L’attaquant de 33 ans a donné de ses nouvelles sur les réseaux sociaux samedi matin, après son opération. Sur la photo publiée depuis son lit d’hôpital, sa jambe gauche est maintenue par une attelle et il lève les deux pouces, affichant sa détermination malgré ce sérieux revers. « La vie a ses hauts et ses bas ! », a écrit Kane sur Instagram. « Je suis évidemment très déçu de m’être blessé, mais comme toujours, c’est une occasion de faire preuve de résilience et de progresser en abordant 2027. Je reviendrai en pleine forme et prêt pour la dernière ligne droite de la saison ! »

Le président du Bayern affiche son soutien

Lors de l’assemblée générale annuelle du club, samedi, le président du Bayern Munich, Herbert Hainer, a évoqué la situation et exprimé sa totale confiance dans le rétablissement de l’attaquant. Il a souligné le respect mutuel entre le joueur et le club : si Kane considère comme un honneur de jouer à Munich, le Bayern estime que l’honneur est pour lui de compter dans ses rangs le joueur mondial de l’année.

La direction du club se mobilise autour de son joueur vedette, devenu la pièce maîtresse de son attaque depuis son arrivée en provenance de Tottenham Hotspur. « Nous sommes certains que tu reviendras encore plus fort », a déclaré Hainer, cité par Sky Germany. « Harry Kane a dit, lorsqu’il a été élu joueur mondial de l’année, que c’était un honneur de jouer pour le FC Bayern. L’honneur n’est pas pour Harry, il est pour le FC Bayern. »

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Une période difficile pour les dirigeants munichois

L’absence de Kane pendant plusieurs mois porte un coup dur aux ambitions de titres du Bayern. Le directeur sportif Max Eberl n’a pas caché sa frustration après le coup de sifflet final vendredi, décrivant une soirée particulièrement douloureuse pour l’effectif. La situation s’est encore compliquée avec la nouvelle d’une contusion au pied subie par Michael Olise lors du même match. L’ailier français devrait toutefois recevoir des soins dans les prochains jours, plutôt que de connaître une longue absence comme son coéquipier anglais.

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Eberl a souligné que, malgré la difficulté de la situation, l’équipe ne pouvait pas s’attarder sur ce coup du sort et devait trouver le moyen de s’adapter sans son meilleur buteur. « Ce n’est pas une situation facile en ce moment. C’est très difficile. La soirée est très décevante, cela nous fait vraiment très mal, mais nous ne pouvons pas trop nous lamenter maintenant », a reconnu Eberl.

Comment combler l’absence de Kane

Kane entame désormais une rééducation qui le tiendra à l’écart des terrains pendant une grande partie de la saison en cours. Sa blessure touchant le ligament de la syndesmose de sa cheville gauche, l’équipe médicale fera preuve de prudence et veillera à la stabilité de l’articulation avant son retour à la compétition. Le Bayern devra trouver des solutions en interne pour pallier l’absence du meilleur buteur de l’histoire de l’Angleterre. Face à un calendrier national et européen chargé, le club cherchera avant tout à préserver ses espoirs de titre jusqu’à ce que Kane soit de nouveau « en pleine forme et prêt » à mener l’attaque.