Lors de son entrée en lice dans le groupe L de la Coupe du monde, l’Angleterre a dominé la Croatie 4-2. Harry Kane a signé un doublé et les corners dangereux de Declan Rice ont également marqué les esprits. Les coéquipiers de Thomas Tuchel poursuivront leur parcours mardi face au Ghana, lequel défiera le Panama dans la nuit de mercredi à jeudi.

Dès les dix premières minutes, à Dallas, Luka Modric provoquait un penalty que Kane se chargeait de tirer. Une première tentative manquée, repoussée par Dominik Livakovic, avant que le gardien croate ne s’avance trop tôt et n’offre une seconde chance à l’attaquant anglais. Cette fois, le ballon s’est envolé avec précision dans la lucarne droite.

Avec désormais cinq penalties transformés en Coupe du monde, Kane prend seul la tête du classement des meilleurs tireurs, devançant Rob Rensenbrink, Gabriel Batistuta, Lionel Messi et Eusébio.

Dominateurs en début de rencontre, les Three Lions se créent plusieurs occasions par l’intermédiaire de Noni Madueke, très actif sur le côté droit. L’attaquant d’Arsenal cherche sans relâche à servir Kane et Jude Bellingham, mais le score ne bouge pas. Juste avant la mi-temps, les vice-champions du monde égalisent : une frappe lointaine de Martin Baturina touche la main de Jordan Pickford et termine dans le petit filet gauche (1-1).

Martin Baturina a vu sa frappe lointaine déviée par la main de Jordan Pickford avant de finir dans le coin gauche. Un coup dur pour les Three Lions, qui ont toutefois immédiatement repris l’avantage. Un centre millimétré de Declan Rice depuis la droite a été habilement repris de la tête par Kane. Mais à la cinquième minute du temps additionnel, Peter Musa a réduit le score d’une tête sur un service d’Ivan Perisic.

2-2 à la mi-temps, donc, mais l’écart s’est creusé dès la reprise. Dès la 48e, Bellingham a percé depuis la droite et a logé le ballon dans le coin opposé. Les Three Lions ont senti le sang et ont continué à presser par Bellingham, Nico O’Reilly et Rice, mais le quatrième but n’est pas venu tout de suite, grâce aux arrêts de Livakovic. La Croatie a clairement baissé de pied après la pause.

À la mi-temps, Tuchel fait entrer Bukayo Saka, Morgan Rogers et Marcus Rashford en lieu et place de Rice, Madueke et Anthony Gordon. Malgré une seconde période plus difficile, les Croates continuent d’y croire.

Les espoirs croates s’envolaient lorsque Rashford, lancé en contre, expédiait le ballon dans la lucarne droite. À ce moment, Bellingham, auteur d’une excellente prestation, avait déjà cédé sa place. Un excellent départ pour l’Angleterre dans cette Coupe du monde, tandis que les vice-champions 2022 pansent leurs blessures.