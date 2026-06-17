Harry Kane dépasse une légende des Oranje et Messi lors de la victoire de l'Angleterre contre la Croatie

Lors de son entrée en lice dans le groupe L de la Coupe du monde, l’Angleterre a dominé la Croatie 4-2. Harry Kane a signé un doublé, et les corners dangereux de Declan Rice ont également marqué les esprits. Les coéquipiers de Thomas Tuchel poursuivront leur parcours mardi face au Ghana, lequel défiera le Panama dans la nuit de mercredi à jeudi.

À Dallas, l’ouverture du score est intervenue au bout de dix minutes : Luka Modric provoque un penalty, transformé par Kane malgré une première tentative repoussée par Dominik Livakovic, lequel s’avance trop tôt et offre une seconde chance à l’attaquant anglais. Ce dernier ajuste alors une frappe parfaite dans la lucarne droite.

Avec désormais cinq penalties réussis en Coupe du monde, Kane prend seul la tête du classement des meilleurs tireurs, devançant la légende néerlandaise Rob Rensenbrink, finaliste en 1974 et 1978, ainsi que Gabriel Batistuta, Lionel Messi et Eusébio.

Dominateurs en début de rencontre, les Three Lions se créent plusieurs occasions par l’intermédiaire de Noni Madueke, très actif sur le côté droit. L’attaquant d’Arsenal cherche sans relâche à servir Kane et Jude Bellingham, mais le score ne bouge pas. Juste avant la mi-temps, la Croatie égalise : à la 45e minute, un tir lointain de Martin Baturina touche la main de Jordan Pickford et termine dans le coin gauche (1-1).

Martin Baturina a vu sa frappe lointaine déviée par la main de Jordan Pickford avant de finir dans la lucarne gauche. Un coup dur pour les Three Lions, qui ont toutefois immédiatement repris l’avantage. Un centre millimétré de Declan Rice depuis la droite a été habilement repris de la tête par Kane. Puis, à la cinquième minute du temps additionnel, Peter Musa a réduit le score d’une tête sur un service d’Ivan Perisic.

2-2 à la mi-temps, mais l’écart s’est creusé dès la reprise. Dès la 48^e, Bellingham a percé depuis la droite et a logé le ballon dans le coin opposé. Les Three Lions ont senti le sang et ont continué à presser via Bellingham, O’Reilly et Rice, sans toutefois marquer un quatrième but, grâce aux parades de Livakovic. La Croatie a clairement baissé de pied après la pause.

À la mi-temps, Tuchel lançait Bukayo Saka, Morgan Rogers et Marcus Rashford en lieu et place de Rice, Madueke et Anthony Gordon. Malgré une seconde période plus difficile, les Croates entretenaient encore l’espoir d’un bon résultat en fin de match.

Les espoirs croates se sont envolés lorsque Rashford a expédié le ballon dans la lucarne droite à la suite d’une contre-attaque fulgurante. À ce moment-là, Bellingham, auteur d’une excellente prestation, avait déjà cédé sa place. Un excellent début donc pour l’Angleterre dans cette Coupe du monde, tandis que les Croates, demi-finalistes en 2022, pansent leurs blessures.