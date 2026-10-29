Après toute l’agitation entourant son élection comme meilleur joueur du monde, lundi à Londres, le retour de Harry Kane à l’Allianz Arena pour le duel de Coupe d’Allemagne contre le 1. FC Magdeburg avait presque des allures de retour à la normale. Au début de l’échauffement, ses coéquipiers ont formé une haie d’honneur pour l’attaquant anglais de 33 ans dans un stade encore à moitié vide. Puis « Rock You Like a Hurricane » a retenti dans les haut-parleurs. Au moment précis où Kane regagnait les vestiaires après l’échauffement, la régie a diffusé un court message vidéo de sa part.

La grande célébration du titre de meilleur joueur du monde de Kane devrait plutôt avoir lieu samedi, à l’occasion du choc de Bundesliga entre le Bayern Munich et le Borussia Dortmund. Un cadre plus digne de l’événement, de toute façon, qu’un match de deuxième tour de Coupe d’Allemagne contre une équipe de deuxième division. Kane jouera de nouveau face au BVB, après être resté sur le banc pendant toute la rencontre contre Magdeburg (où Isamel Saibari l’a dignement remplacé).

Peu avant minuit, Kane s’est tout de même longuement exprimé en zone mixte sur sa victoire au Ballon d’Or et sur ce qui l’a accompagnée.

Harry Kane prévoit des surprises pour ses coéquipiers

Parmi ces surprises, il y avait le schnitzel doré que le Waldgasthof Buchenhain lui avait fourni, comme promis. Depuis l’arrivée de Kane, ce restaurant situé au sud de Munich lui livre, comme on le sait, un schnitzel pour chaque but inscrit en match officiel. Pour le Ballon d’Or, il y a eu une version spéciale. Il ne l’a pas mangé, comme Kane l’a reconnu avec un sourire : « Je le vois plutôt comme un trophée. »

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Ce n’était qu’une autre petite anecdote de sa « semaine vraiment folle ». Kane essaie « encore de bien assimiler tout cela ». Il trouve « quand même étrange » d’être à ce point au centre de l’attention, comme lors du gala de lundi ou de la haie d’honneur avant le match contre Magdeburg : « Normalement, je n’aime pas particulièrement ce genre de choses. Quand je suis sorti pour l’échauffement et que tout le monde était là à applaudir, j’étais presque un peu gêné. »

Kane a une nouvelle fois remercié tous ses coéquipiers pour leur contribution à son triomphe, mais il ne devrait pas en rester là. « Certains gars ont demandé des montres ou quelque chose du genre », a révélé Kane, qui a annoncé des surprises. « Je dois donc trouver quelque chose de sympa pour eux, aussi bien au Bayern qu’en équipe nationale d’Angleterre. Je vais m’en occuper et je trouverai un beau cadeau pour chacun, c’est certain. »

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Bayern Munich : Harry Kane explique sa story Instagram

En Angleterre, la question de savoir si Kane pourrait bientôt être fait chevalier par le roi Charles fait débat. Il pourrait alors se faire appeler « Sir Harry Kane ». « Je ne dirais certainement pas non. Ce serait un grand honneur. Si cela devait arriver, ce serait incroyable et j’en serais immensément fier. Mais je ne veux pas trop m’emballer pour le moment. »

Après son élection comme meilleur joueur du monde, une story Instagram de Kane avait quelque peu attiré l’attention. Il y avait écrit : « Work hard in silence, let success be your noise. » (En français : « Travaille dur en silence, laisse le succès parler pour toi. ») De nombreux observateurs y ont vu une pique adressée à ses concurrents pour le titre de meilleur joueur du monde, Lamine Yamal et Kylian Mbappe, qui avaient multiplié les prises de parole publiques avant le vote pour mettre en avant leur candidature.

« Non, pas du tout », a assuré Kane. « C’est une citation que, franchement, j’ai aimée toute ma vie. Elle reflète ce que je fais et ma façon de voir le travail acharné, la discipline et le dévouement. J’ai souvent dû m’entraîner seul, loin des regards. Je pense que c’est une excellente citation dont beaucoup de garçons et de filles peuvent se servir pour s’aider eux-mêmes. »