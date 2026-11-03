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Harry Kane a confirmé qu’il était sur le point de signer un nouveau contrat avec le Bayern Munich. Une annonce officielle est attendue dans les prochains jours. Récemment sacré meilleur joueur du monde, le capitaine de l’Angleterre est prêt à prolonger son avenir à l’Allianz Arena alors que son contrat actuel entre dans sa dernière phase.

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La prolongation de contrat se précise

L’attaquant de 33 ans approche de la fin du contrat initial de quatre ans qu’il a signé à son arrivée de Tottenham en 2023. Après une saison exceptionnelle marquée par 73 buts, deux trophées nationaux et une troisième place à la Coupe du monde avec l’Angleterre, le Bayern souhaite s’assurer ses services sur le long terme.

Le récent lauréat du Ballon d’Or a confirmé que sa prolongation ne dépendait plus que du règlement de quelques détails juridiques mineurs. S’exprimant avant un rendez-vous européen crucial, l’attaquant s’est dit convaincu que les négociations aboutiraient rapidement.

Kane attend une annonce dans les prochains jours

Face aux médias avant le choc de Ligue des champions contre l’Atlético Madrid, mardi, le capitaine de l’Angleterre a donné des nouvelles très encourageantes concernant son avenir. « Je dirais que c’est davantage une question de jours », a expliqué Kane. « Nous avons eu de bonnes discussions ce week-end, ainsi qu’aujourd’hui.

« Je sais que je répète que nous sommes proches d’un accord, mais nous en sommes désormais extrêmement proches. Dans chaque contrat, il reste des détails à régler. Nous avons trouvé un accord sur une grande partie des points les plus importants, qui nous satisfont, mais chaque contrat comporte une multitude de petites choses, des détails que les avocats doivent finalement examiner et régler.

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« Dans l’ensemble, je dirais donc que c’est davantage une question de jours que de semaines. D’après ce que j’ai entendu, les discussions se sont encore bien passées aujourd’hui et, avec un peu de chance, nous pourrons conclure quelque chose dans les prochains jours. »

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Le Bayern traverse une période mouvementée

En dehors des négociations contractuelles, le Bayern traverse une période chaotique. Ces derniers jours, Kane a remporté le Ballon d’Or avant de manquer un penalty lors d’un match nul 2-2 contre le Borussia Dortmund. L’effectif doit également composer avec l’absence de Vincent Kompany, son entraîneur principal en convalescence, ainsi qu’avec les blessures graves d’Ismael Saibari et de Serge Gnabry.

« Cela a été de véritables montagnes russes. Nous avons traversé toutes sortes d’émotions », a confié Kane. « J’ai vécu un moment fantastique en remportant le Ballon d’Or, mais il y a aussi eu les blessures et la situation de Joshua Kimmich [plus tôt dans la saison]… Ce furent des moments difficiles. Il faut savoir y faire face, le sport nous rassemble. Il nous manque des joueurs clés, ainsi que notre entraîneur, mais d’autres peuvent saisir cette occasion pour montrer ce dont ils sont capables. »

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Malgré ses distinctions individuelles, l’attaquant donne la priorité aux succès collectifs. « Je pense que j’échangerais le prochain Ballon d’Or contre une victoire en Ligue des champions. C’est pour la dimension collective du sport que nous jouons tous », a-t-il déclaré. « Bien sûr, remporter le Ballon d’Or a été l’un des plus grands moments de ma vie, mais gagner avec le Bayern serait une sensation absolument incroyable.

« Nous voulons tous atteindre la finale de la Ligue des champions et connaître ce grand succès en équipe. Pour l’instant, j’ai encore une chance de remporter les deux. »

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Un rendez-vous crucial en Ligue des champions

L’entraîneur adjoint Aaron Danks dirigera face à l’Atlético un Bayern décimé par les blessures. Des examens de dernière minute seront nécessaires pour déterminer si Michael Olise et Manuel Neuer sont aptes à jouer. La rencontre revêt une grande importance : le Bayern occupe la 14e place du classement européen et l’Atlético la 16e, après le récent match nul 2-2 des Bavarois contre Arsenal.

Conscient de l’importance d’enchaîner les bons résultats, Kane a appelé à la mobilisation. « Si nous pouvons gagner ces deux prochains matches, demain soir puis en Bundesliga avant la deuxième trêve internationale, nous serons dans une très bonne position », a-t-il souligné. « Et avec un peu de chance, quelques joueurs reviendront ensuite. D’ici là, nous devons simplement rester soudés et continuer sur notre lancée. »