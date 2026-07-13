Harry Kane, capitaine et meilleur buteur de l’équipe d’Angleterre, est revenu sur le différend entre l’entraîneur Thomas Tuchel et le milieu de terrain Jude Bellingham, après la victoire 2-1 contre la Norvège lors des quarts de finale de la Coupe du monde 2026, prolongation comprise.

Le capitaine s’est montré compréhensif envers la position de son entraîneur, même si cette prise de position n’a pas été du goût de Bellingham. Après avoir affiché une grande cohésion depuis le début du tournoi, les « Three Lions » ont connu quelques fluctuations dans leur jeu après leur qualification difficile pour les demi-finales face à la Norvège.

Cette tension fait suite aux critiques de Tuchel, qui a estimé que son équipe avait « eu de la chance » et livré une prestation « chaotique et trop prudente, manquant de rapidité et d’efficacité ».

De son côté, la star du Real Madrid Jude Bellingham, auteur des deux buts de la rencontre, a réagi en déclarant : « L’entraîneur ne se rend peut-être pas compte de la difficulté de jouer dans de telles conditions, face à des joueurs du calibre de Haaland, Odegaard, Nosa et Sorloth. »

Il a ajouté : « Les affronter n’est pas du tout facile. Nous avons cherché à créer une ambiance positive, et nous devons continuer ainsi. On ne gagne pas tous les matchs en faisant circuler le ballon mille fois. Parfois, il faut savoir comment remporter la victoire même lorsque le chemin n’est pas tout tracé, et c’est ce que nous avons fait ce soir. »

Au cours des dernières 24 heures, cette polémique a dominé les débats dans les médias britanniques, et lors de la conférence de presse organisée dimanche, Harry Kane a été interrogé sur le sujet.

L’attaquant du Bayern Munich a refusé d’envenimer le débat, mais il a laissé entendre qu’il comprenait le point de vue de l’entraîneur en déclarant : « Quand Thomas Tuchel nous observe à l’entraînement et constate notre cohésion et notre potentiel – notamment au vu des atouts dont nous disposons, de nos capacités offensives, ainsi que de nos qualités individuelles et techniques –, il est naturel qu’il souhaite voir le meilleur de nous-mêmes. »

Kane a insisté sur la nécessité d’être pleinement concentrés avant la demi-finale très attendue contre le tenant du titre, l’Argentine, mercredi à 21 heures, en déclarant : « Nous allons affronter l’une des meilleures équipes du monde. Le point positif, c’est que nous avons atteint les demi-finales tout en ayant le sentiment de pouvoir encore progresser ; je ne pense pas que nous ayons à nous inquiéter outre mesure ; nous réalisons de très bonnes performances. »

Le capitaine anglais a conclu en affirmant que les supporters, soixante ans après le seul titre mondial des Three Lions, se satisferaient volontiers d’un nouveau sacre, même au prix d’un style moins flamboyant face à l’Argentine.