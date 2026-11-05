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Harry Kane aurait signé le contrat le plus lucratif de l’histoire du Bayern Munich et serait désormais le joueur le mieux payé d’Europe. Mais quel sera réellement son salaire ? Comment sont établies les estimations des salaires exorbitants des footballeurs professionnels.

Harry Kane serait devenu, grâce à sa prolongation de contrat avec le Bayern Munich jusqu’en 2029, le joueur le mieux payé d’Europe en matière de salaire de base. La recrue la plus chère de l’histoire du Bayern Munich (95 millions d’euros d’indemnité de transfert versés à Tottenham Hotspur en 2023) aurait en outre signé le plus gros contrat de l’histoire du club.

C’est ce que rapporte David Ornstein, journaliste de The Athletic réputé pour son excellent réseau de contacts et peu connu pour le sensationnalisme. Le très sérieux kicker évoque lui aussi une « rémunération annuelle exorbitante » que Kane devrait désormais toucher chez le club le plus titré d’Allemagne.

Lors d’une conférence de presse organisée à l’occasion de la signature de Kane, le directeur général du Bayern Munich, Jan-Christian Dreesen, a expliqué que le club avait dû faire un effort financier pour cette prolongation, sans toutefois devoir aller jusqu’au bout de ses possibilités. « C’est évidemment un gros contrat pour un grand joueur. C’est justifié », a déclaré Dreesen. Kane a « montré au cours des trois dernières années qu’il valait chaque centime, et nous pensons que ce sera encore le cas à l’avenir ».

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Qui était jusqu’ici considéré comme le joueur le mieux payé d’Europe ?

Mais à combien s’élève réellement le salaire annuel de Kane ? Quelle somme le Bayern Munich devrait-il verser au Ballon d’or de 33 ans ? Environ « 30 millions d’euros », comme le suppose kicker ? Ou même un peu plus ? Comme presque tous les clubs de football, le Bayern Munich ne publie pas les salaires versés à ses joueurs. Il est toutefois possible d’en obtenir une estimation.

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Jusqu’ici, l’ancien joueur de Dortmund Erling Haaland était considéré comme le joueur le mieux payé d’Europe. Depuis sa prolongation de contrat XXL en 2025, pour neuf années supplémentaires (!) jusqu’en 2034, l’attaquant de Manchester City toucherait, selon Capology, un salaire de base hebdomadaire de 525 000 livres sterling, soit 621 000 euros. Sur un an, cela représenterait 27,3 millions de livres sterling, soit 32,2 millions d’euros.

Combien Erling Haaland toucherait-il à Manchester City ?

Capology est une base de données en ligne qui recense les salaires des footballeurs du monde entier à partir, selon ses propres indications, d’articles de presse, d’informations provenant de sources internes et de communications officielles. Il s’agit du comparateur de salaires de footballeurs le plus complet au monde, mais les chiffres ne correspondent évidemment pas nécessairement à la réalité. Capology indique par ailleurs que, d’après ses propres échantillons de clients, ses estimations salariales se situent généralement à moins de 15 % des montants réels.

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Il est également intéressant de consulter les principaux médias anglais, qui aboutissent à des résultats similaires. Le Sun, souvent bien informé mais aussi enclin au sensationnalisme, a lui aussi fait état d’un salaire de base hebdomadaire de 525 000 livres sterling pour Haaland, hors primes. Les journaux The Guardian et The Times, sérieux et généralement bien informés eux aussi, ont évoqué plus prudemment un salaire de base brut d’environ 500 000 livres sterling par semaine. En retenant cette estimation plus prudente, Haaland percevrait un salaire de base annuel de 26 millions de livres sterling, soit 31,17 millions d’euros !

Un autre élément va dans le sens de ce montant : selon la Sunday Times Tax List, qui recense chaque année les impôts payés par des célébrités, Haaland figurait l’an dernier parmi les plus gros contribuables d’Angleterre, avec un total de 17 millions de livres sterling d’impôts (20,38 millions d’euros). Outre l’impôt sur le revenu, ce montant tient compte des impôts sur les dividendes et les plus-values, ainsi que de l’impôt sur les sociétés.

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La liste fiscale du Sunday Times repose elle aussi sur des estimations. Toutefois, cette liste établie depuis des années par le journaliste anglais Robert Watts jouit d’une réputation comparable à celle du classement Forbes des personnes les plus riches du monde, par exemple, et elle est régulièrement reprise par pratiquement tous les médias d’information en Angleterre. Watts retient lui aussi pour Haaland un salaire de base annuel de 26 millions de livres sterling, soit 31,17 millions d’euros.

Getty Images

Harry Kane n’était même pas jusqu’ici le joueur le mieux payé du Bayern Munich

Kane gagne-t-il donc désormais plus de 31 millions d’euros garantis au Bayern Munich ?

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C’est difficile à imaginer, ne serait-ce que parce que la somme paraît incroyablement élevée. Pourtant, elle semble dérisoire comparée à ce que toucherait le joueur le mieux payé au monde : Cristiano Ronaldo percevrait un salaire de base de 208 millions d’euros à Al-Nassr. Mais les pétrodollars saoudiens sont hors norme.

Revenons à Kane : Florian Plettenberg, spécialiste des transferts chez Sky, se montre d’ailleurs un peu plus prudent et évoque un salaire d’« au moins 25 millions d’euros » à l’avenir.

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Ce ne serait guère plus que ce que Kane gagne actuellement : jusqu’ici, il a toujours été question d’un salaire de base de 25 millions d’euros.

Un élément plaide toutefois en faveur d’une augmentation de salaire, même conséquente : Kane n’était même pas, tous revenus confondus, le joueur le mieux payé du Bayern ! Ce titre serait revenu à Jamal Musiala, au moins primes comprises, après sa prolongation de contrat en février 2025. Depuis, Musiala toucherait un salaire de base annuel de 22,5 millions d’euros, donc inférieur à celui que percevait Kane jusqu’ici. En comptant les primes, sa rémunération aurait toutefois récemment atteint 35,2 millions d’euros.

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En Europe, selon Capology, seuls Kylian Mbappé (Real Madrid), Haaland et Vinícius Júnior (Real Madrid) auraient gagné davantage que Musiala ! À l’échelle mondiale, Musiala occupait jusqu’ici la septième place. Et Kane ? Selon Capology, il aurait gagné 31,2 millions d’euros, ce qui ferait de lui le douzième joueur le plus cher au monde.

Une chose est sûre : si un joueur mérite d’être le mieux payé du Bayern Munich, c’est bien le lauréat du Ballon d’or Harry Kane.

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Si Harry Kane touche autant, combien Michael Olise pourra-t-il réclamer au Bayern ?

Une autre chose est sûre : le Bayern Munich semble toujours pris dans une spirale salariale considérable. Le club le plus titré d’Allemagne cherche pourtant depuis des années à réduire de toute urgence sa masse salariale. Le directeur sportif Max Eberl a déjà été critiqué à ce sujet par le conseil de surveillance, et sa prolongation de contrat est longtemps restée incertaine, notamment en raison de sa supposée faiblesse dans les négociations.

Comme indiqué, il existe certainement des arguments en faveur d’une revalorisation salariale pour un joueur de classe mondiale comme Kane. Lors de la conférence de presse, Dreesen a également évoqué l’attention « accrue dans des proportions incroyables » dont bénéficie le Bayern grâce au Ballon d’or remporté par Kane. Cela aide aussi le club dans ses négociations avec les sponsors et les partenaires potentiels.

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Kane a toutefois 33 ans et le Bayern a déjà accédé à son souhait de prolonger son contrat de plus d’un an ; habituellement, les joueurs de plus de 30 ans n’obtiennent que des prolongations d’un an. En règle générale, les joueurs plus âgés, tout comme les très jeunes, se voient plutôt proposer des contrats davantage liés à leurs performances, avec des primes plus élevées, sans être irréalistes.

Et si Kane doit désormais réellement gagner plus de 31 millions d’euros, combien Michael Olise pourra-t-il réclamer lors des discussions à venir sur sa prolongation de contrat ? D’autant qu’Olise, dont le niveau sportif est jugé comparable à celui de Kane et qui est en outre suivi de près par tous les grands clubs, ne toucherait actuellement qu’un salaire de base relativement modeste de 13,5 millions d’euros, selon Capology. Un nouveau contrat record pourrait donc bientôt suivre.

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Les 10 joueurs les mieux payés d’Europe selon Capology

Rang Nom Club Salaire de base annuel 1. Erling Haaland Manchester City 32,27 M€ 2. Kylian Mbappé Real Madrid 31,25 M€ 2. Vinícius Júnior Real Madrid 31,25 M€ 4. Rodri FC Barcelone 27,08 M€ 5. Harry Kane FC Bayern 25,00 M€ (avant prolongation) 6. Lamine Yamal FC Barcelone 22,92 M€ 7. Jamal Musiala FC Bayern 22,83 M€ 8. Virgil van Dijk FC Liverpool 21,51 M€ 8. Enzo Fernández Manchester City 21,51 M€ 10. Jude Bellingham Real Madrid 20,83 M€

Source : Capology