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L’attaquant du Bayern Munich Harry Kane a révélé qu’un repos prévu de longue date, et non des célébrations excessives, l’avait laissé sur le banc mercredi soir lors de la large victoire 6-1 contre Magdeburg en Coupe d’Allemagne. Après avoir reçu le Ballon d’Or lundi soir à Londres, le capitaine de l’Angleterre, âgé de 33 ans, est resté sur le banc sans entrer en jeu.

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Une pause prévue à l’avance après le gala londonien

Kane a confirmé que le staff technique du Bayern avait déjà prévu de lui accorder du repos en milieu de semaine avant la cérémonie de lundi, lors de laquelle il a devancé l’attaquant du Real Madrid Kylian Mbappe et l’ailier du FC Barcelone Lamine Yamal pour devenir le premier lauréat anglais depuis Michael Owen en 2001. Prêt à jouer si nécessaire, l’attaquant expérimenté a finalement été ménagé tandis que Michael Olise inscrivait un doublé. Kane a ainsi pu récupérer après quelques journées éprouvantes.

Une pause nécessaire après des journées riches en émotions

Dans des propos rapportés par TNT Sports, Kane a expliqué pourquoi il n’avait pas joué : « Je n’ai pas trop fait la fête ! J’aurais pu jouer, mais, pour être honnête, Danksy [l’adjoint du Bayern Aaron Danks] m’a parlé et m’a dit qu’ils envisageaient de me laisser souffler pendant ce match, même avant le Ballon d’Or, parce que j’ai disputé beaucoup de rencontres ces six dernières semaines environ.

« Les circonstances s’y prêtaient bien, les joueurs titulaires ont été très bons. À un moment du match, il envisageait de me faire entrer, puis nous avons marqué le quatrième but et plié la rencontre. Dans l’ensemble, je pense que c’était important de me reposer. Ces derniers jours ont été intenses sur le plan émotionnel, avec l’immense joie de lundi.

« Il y a aussi un grand match samedi [contre le Borussia Dortmund en Bundesliga], donc je vais m’entraîner demain et je serai prêt. »

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L’entraîneur intérimaire salue l’humilité de son compatriote

Revenant sur la cérémonie de lundi, Kane a ajouté : « Quelle semaine incroyable. Quelle soirée extraordinaire lundi. Évidemment, j’étais très nerveux et j’ai ressenti des émotions différentes de celles d’un match de football ou de quoi que ce soit d’autre. Il a fallu beaucoup attendre, et j’essayais d’imaginer ce que ce serait si je gagnais. Mais, honnêtement, c’était vraiment spécial. Le soutien de mes amis, de ma famille et des supporters, les SMS et les messages sur les réseaux sociaux m’ont submergé. J’ai reçu tellement de félicitations. J’ai passé une bonne soirée après la cérémonie, j’ai fêté ça avec mes proches, puis je suis tout de suite retourné au travail tout en essayant encore de réaliser ce qui m’arrivait. »

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De son côté, l’adjoint du Bayern Danks, qui assure l’intérim pendant que l’entraîneur principal Vincent Kompany se remet d’une maladie, a rendu hommage à son compatriote : « Je travaille en étroite collaboration avec lui et je vois les efforts qu’il fournit. Je connais le parcours qui l’a mené jusqu’à ce moment, alors je suis vraiment, vraiment heureux pour lui.

« En tant qu’Anglais, je suis très fier de lui. Je défends beaucoup les joueurs et les entraîneurs anglais, et je veux qu’ils montrent de quoi ils sont capables. Que Harry rapporte cette récompense à l’Angleterre, c’est donc une belle reconnaissance pour lui. Je sais que Harry se concentre désormais entièrement sur son prochain but, ses prochaines performances et ses prochains matches. Il va tout de suite retrouver cet état d’esprit professionnel et humble qui lui a permis d’atteindre ce niveau. »

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Après s’être reposé, l’attaquant se tourne vers Dortmund

Resté sur le banc lors de la large victoire en coupe mercredi, Kane retrouvera une place de titulaire lorsque le Bayern reprendra la défense de son titre en Bundesliga ce week-end. Le club bavarois affrontera son grand rival, le Borussia Dortmund, samedi soir dans un Klassiker à fort enjeu, avec l’ambition de prolonger sa série de matches prolifiques sur la scène nationale. Fraîchement sacré Ballon d’Or, Kane abordera cette rencontre en pleine forme après sa pause de milieu de semaine, dans des conditions idéales pour briller.