Le Bayern Munich s’est imposé 1-2 sur la pelouse du SV Elversberg. Le recordman d’Allemagne a énormément souffert face au promu, mais a finalement réussi à arracher la victoire. Harry Kane a inscrit le but de la victoire, son 99e en service du Bayern.

Après le nul à Gelsenkirchen contre Schalke 04 (0-0), le Bayern devait repartir à la chasse à une victoire pour se racheter. En semaine, l’équipe de l’entraîneur Vincent Kompany s’était encore imposée avec autorité 5-0 contre Bodø/Glimt en Ligue des champions.

Elversberg s’est procuré deux grosses situations dès l’entame. D’abord, les hommes de Kompany s’en sont sortis avec une grosse frayeur lorsque Kim Min-Jae a dévié maladroitement un centre. Quelques minutes plus tard à peine, le centre de Cole Campbell s’est révélé légèrement trop appuyé pour Noah Darvich.

Pourtant, le Bayern a ouvert le score. Saibari a provoqué son adversaire avant d’adresser un centre en retrait à ras de terre, manqué par tout le monde. Au second poteau, Lennart Karl a cette fois réussi à convertir le centre en but.

Avant la pause, le Bayern s’en est encore bien sorti, car Campbell a semblé un instant permettre à Elversberg de revenir à hauteur du Bayern. Face à Jonas Urbig, il a trouvé le chemin des filets, mais le but a été refusé pour un hors-jeu dans la phase de construction de l’action.

À l’heure de jeu, l’équipe à domicile est revenue à hauteur grâce à un but somptueux du remplaçant Maurice Krattenmacher. Grâce au travail de diversion de Lasse Günther, l’ailier a eu l’espace nécessaire pour frapper depuis l’entrée de la surface de réparation. D’un splendide enroulé, il a laissé Urbig sans réaction et a expédié le ballon dans la lucarne opposée : 1-1.

Kompany a immédiatement réagi avec un quadruple changement, en faisant entrer Alphonso Davies, Luis Díaz, Jamal Musiala et Joshua Kimmich. Dix minutes plus tard, le Bayern a apporté la réponse parfaite. Kane a eu très peu d’espace, mais a tout de même réussi à décocher une frappe dévastatrice en se retournant et a trouvé la lucarne du premier poteau. Pour l’Anglais, il s’agissait de son premier but de la saison en Bundesliga, mais aussi déjà de son 99e en service du Bayern Munich.

Cette fois, der Rekordmeister a bien réussi à conserver son avantage jusqu’au bout, évitant ainsi une nouvelle perte de points après le 0-0 contre Schalke. Grâce à cette victoire, le club bavarois grimpe à la troisième place, qu’il partage avec Augsbourg.