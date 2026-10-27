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L’attaquant du Bayern Munich Harry Kane a été sacré meilleur joueur du monde, mettant fin à 25 ans d’attente pour voir un Anglais remporter le Ballon d’Or. À 33 ans, il a devancé Kylian Mbappe et Lamine Yamal pour décrocher cette prestigieuse récompense lors d’une cérémonie fastueuse à Londres, suscitant de nombreuses célébrations et des hommages de personnalités de premier plan, au premier rang desquelles le prince William.

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Une soirée historique à Londres

Le football anglais a vécu un moment historique lundi soir au Palladium Theatre. L’attaquant du Bayern Munich a enfin remporté la plus prestigieuse récompense individuelle du football, devançant la superstar du Real Madrid Mbappe et le prodige de Barcelone Yamal. Accompagné de son épouse Kate dans sa ville natale, le joueur de 33 ans est devenu le premier Anglais à remporter ce prix depuis Michael Owen en 2001.

Pour célébrer cet exploit, la célèbre arche de Wembley a été illuminée d’un message spécial de félicitations. Cette victoire vient couronner le parcours personnel remarquable de l’attaquant né à Leytonstone et conforter son choix de rejoindre la Bundesliga.

Les félicitations du prince William

Getty Images

Le prince William a été parmi les premiers à féliciter publiquement le capitaine de l’équipe nationale sur Instagram, lui adressant un vibrant hommage. Devenu officiellement parrain de la FA en juillet 2024 après en avoir été président pendant 18 ans, le prince a soutenu de près l’attaquant dans diverses campagnes consacrées à la santé mentale, ainsi qu’après la défaite cruelle de l’Angleterre face à l’Espagne en finale de l’Euro 2024.

« Toutes mes félicitations à Harry Kane pour son Ballon d’Or ! », a écrit William sur les réseaux sociaux. « Quelle réussite fantastique et amplement méritée. Un capitaine brillant, un joueur remarquable et quelqu’un qui a offert tant de moments inoubliables aux amateurs de football du monde entier. »

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Joueurs et consultants saluent Kane

Le sélectionneur de l’Angleterre, Thomas Tuchel, a souligné le bilan impressionnant de son capitaine : 91 buts en 125 sélections. « Félicitations Harry pour ce Ballon d’Or mérité ! », a déclaré Tuchel. « Il y a longtemps que les superlatifs me manquent pour décrire tes performances, mais je suis ravi que le monde du football t’ait désormais officiellement reconnu. Devenir le premier Anglais à recevoir cet immense honneur en 25 ans rend la chose encore plus spéciale, et nous avons de la chance de t’avoir comme capitaine. »

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Son ancien coéquipier à Tottenham, Heung-min Son, a ouvert le bal des hommages de joueurs en ligne : « @harrykane le méritait plus que quiconque, toutes mes félicitations mon partenaire. » Les légendes anglaises Wayne Rooney, John Terry et Gary Neville lui ont également adressé leurs félicitations sur les réseaux sociaux.

Jamie Carragher, de son côté, estime que son départ en Bundesliga a été décisif. « Je suis absolument ravi. Quelle carrière il a eue, quel joueur il est, et en tant que pays, nous n’avons pas assez de lauréats du Ballon d’Or », a-t-il déclaré à Sky Sports. « Mon ancien coéquipier Michael Owen était le dernier à l’avoir remporté, en 2001. L’attente a donc été longue. Mais avec Harry Kane, et je pense aussi à Jude Bellingham, qui remportera un jour le Ballon d’Or, nous avons deux des plus grands joueurs de leur époque. Je suis ravi pour Kane et pour le pays. »

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Carragher a ajouté : « C’était un transfert qu’il devait faire. Je pensais qu’il était peut-être obsédé par le record de buts en Premier League, mais ce sont les records de buts qui l’obsèdent, pas seulement celui-là. Ce transfert lui donne aussi une excellente chance de remporter la Ligue des champions et de figurer parmi les prétendants au Ballon d’Or. Harry Kane n’aurait jamais pu remporter le Ballon d’Or s’il jouait à Tottenham. »

Retour aux compétitions nationales

Getty Images

Désormais sacré meilleur joueur du monde, Kane va rentrer en Allemagne avec des attentes encore plus élevées. Le Bayern Munich comptera largement sur l’efficacité de son joueur phare devant le but pour affronter un calendrier national exigeant et tenter de transformer son immense succès individuel en titres collectifs dont le club a grand besoin.

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Tuchel, lui aussi, s’appuiera sans aucun doute sur son capitaine en grande forme, alors que l’Angleterre poursuit son évolution tactique. Après avoir enfin décroché la plus prestigieuse des distinctions individuelles, Kane se concentrera rapidement de nouveau sur son objectif : mener son club et sa sélection à la victoire dans les grandes compétitions.