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L’attaquant du Bayern Munich Harry Kane a avoué qu’il préférerait connaître à l’avance le verdict du Ballon d’Or, alors qu’il attend la cérémonie fastueuse prévue lundi soir à Londres. Le prolifique capitaine de l’Angleterre ignore toujours totalement s’il a remporté cette prestigieuse distinction individuelle, bien qu’il soit actuellement le favori des bookmakers.

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L’attaquant attend un verdict individuel historique

Kane tente de garder son calme avant la cérémonie prévue à 20 h, heure britannique, même s’il espère connaître plus tôt le résultat du vote. À 33 ans, il pourrait devenir le premier Anglais depuis Michael Owen en 2001 à remporter le prix, après avoir inscrit 61 buts en 51 matches avec son club la saison dernière et atteint les demi-finales de la Coupe du monde. La liste des 30 nommés comprend toutefois aussi le talent du FC Barcelone Lamine Yamal et l’attaquant de l’Inter Miami Lionel Messi.

Kane prolonge sa série de matches européens avec un but

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Le buteur a renforcé sa candidature mercredi en délivrant une passe décisive à Alphonso Davies et en transformant un penalty lors d’un match nul 2-2 contre Arsenal en Ligue des champions, portant son total cette saison à 10 buts en 11 apparitions. En marquant pour son dixième match européen consécutif, il n’est plus qu’à une rencontre du record de la compétition détenu par Cristiano Ronaldo.

S’adressant aux journalistes après la rencontre, Kane a déclaré : « Ils veulent que tout le monde vienne, que toutes les grandes stars soient présentes, et il y aura davantage de gens qui regarderont s’ils ne connaissent pas le résultat, donc je peux le comprendre. De mon côté, bien sûr, j’aimerais le savoir, simplement pour être fixé et ne pas avoir à attendre toute la soirée. Mais c’est leur décision, je n’ai aucun contrôle là-dessus. Il faudra simplement en profiter et essayer de ne pas trop stresser. »

Le capitaine fait abstraction des spéculations incessantes

France Football, organisateur de la cérémonie, a modifié ses règles en 2024 pour ne plus prévenir les lauréats à l’avance, même si une fuite a tout de même provoqué un boycott du Real Madrid cette année-là, après que Vinicius Junior a été devancé par Rodri.

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À propos des spéculations qu’il tente d’ignorer, Kane a ajouté : « J’essaie de ne pas y penser. Évidemment, c’est difficile de ne pas le faire. Il y a toujours des rumeurs qui circulent et on essaie de s’en tenir à l’écart. Nous avons des matches importants aujourd’hui et je sais que nous en avons un autre dimanche, avant l’événement de lundi. C’est donc là-dessus que je me concentre. Bien sûr, je vais essayer de profiter autant que possible de la soirée de lundi. C’est un grand rendez-vous, alors il faudra attendre pour voir. »

Un rendez-vous en championnat avant la prestigieuse cérémonie

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Avant de s’envoler pour la capitale anglaise afin d’assister à la cérémonie de remise des prix lundi, Kane doit aider le Bayern à conserver sa première place en Bundesliga face à Fribourg, troisième, dimanche. Le champion d’Allemagne doit livrer une solide prestation en championnat après un début de campagne européenne peu convaincant. Avec une victoire et deux matches nuls en phase de ligue de la Ligue des champions, le club bavarois occupe la 14e place du classement.