"Harry Kane a été naïf de croire à son départ" vers Manchester City

Souhaitant quitter Tottenham pour rejoindre Manchester City, Kane n’a toujours pas vu ses rêve devenir réalité. Par naïveté pour Berbatov.

Les histoires d’amour finissent mal en général surtout quand elles datent depuis presque toujours. Entre Harry Kane et Tottenham, c’est une relation qui était faite pour durer et pour emmener le club tout en haut. Avec un formidable buteur formé à la maison comme tête de gondole, les Spurs pensaient avoir touché le gros lot.

Malheureusement, les échecs se sont succédés depuis les premiers pas de Kane en professionnels et ont eu raison de la patience du finaliste de l’Euro 2020. Incapable de décrocher ne serait-ce qu’une coupe nationale depuis toutes ces année, Harry Kane était bien décidé à changer ce destin.

Non plus sous les couleurs de son club formateur mais en rejoignant le mastodonte qu’est Manchester City. Les Citizens, à la recherche d’un buteur depuis le départ de Sergio Agüero, ont fait de l’international anglais leur priorité. Problème, Tottenham et son président Daniel Levy ne l’entendent pas de cette oreille, malgré une promesse faite en fin de saison dernière. Si Kane veut partir, City devra mettre le prix et il s’écrit avec neuf chiffre.

Ancien attaquant de Tottenham et ayant connu une situation presque similaire au moment de son départ vers Manchester United en 2008, Dimitar Berbatov estime que Kane est dans une situation difficile, lui qui n’a pas été retenu pour le match européen contre Paços de Ferreira, mais qu’il a été naïf de croire au promesse de son président, réputé pour être dur en affaire.

"L'entourage d'Harry n'aurait pas du être aussi naïf avec cette situation parce que le football est un business, a déclaré le Bulgare pour un site de pari sportif. Bien sûr, on aime les gentlemen qui se serrent la main en disant : 'tu as ma parole', mais parfois cela ne marche pas comme cela et tu deviens furieux. Il faut anticiper les choses et avoir un plan pour éviter que cela se passe mal."

"Que les Citizens donnent à Daniel Levy ce qu'il veut. Connaissant comment il fait des affaires, c'est la seule chose qui peut conduire à un départ de Kane, car le président va être dur jusqu'à la dernière minute du mercato."

Le feuilleton Kane dure depuis quelques semaines et à écouter Berbatov, il est encore loin d’être fini.