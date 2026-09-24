Harry Kane a un plan étonnant pour la dernière phase de sa carrière sportive. L’attaquant de 33 ans du Bayern Munich rêve de devenir kicker en NFL après sa carrière de footballeur et il a déjà une idée de la manière dont il pourrait y parvenir.

Kane avait aussi envisagé par le passé de se consacrer sérieusement au golf, mais il a depuis renoncé à cette ambition. « Je joue avec un handicap de deux, mais à Wentworth je termine à dix au-dessus du par », raconte l’attaquant anglais à The Sun. « Ensuite, je vois les pros y jouer et quelqu’un l’emporte avec vingt sous le par, donc je pense que je vais m’en tenir au football. »

En revanche, une aventure en football américain tenterait bien Kane. « C’est quelque chose que je veux examiner plus sérieusement. Tout dépend de ce qu’il se passera dans ma carrière au cours des cinq ou six prochaines années, mais la NFL est bien plus réaliste que le golf. »

Le capitaine de l’Angleterre pense que son expérience en tant que tireur de penalty pourrait éventuellement lui être utile comme kicker. « C’est quelque chose auquel je suis habitué, parce que tout tourne surtout autour du pied. Tirer des penaltys implique une pression et une technique comparables, mais si je devais le faire, je m’entraînerais sérieusement pendant six mois à un an. »

Un kicker est, en football américain, un spécialiste utilisé lors de phases de jeu spécifiques. Sa tâche principale consiste à envoyer le ballon entre les poteaux et au-dessus de la barre transversale sur les field goals et les extra points, tandis qu’il se charge souvent aussi des kick-offs. Un field goal réussi rapporte trois points, tandis qu’un extra point après un touchdown vaut un point.

Kane n’exclut pas de poursuivre un jour sa carrière de footballeur aux États-Unis et d’y chercher un lien avec la NFL. « Peut-être que, si je joue en MLS à l’avenir ou dans quelque chose de cet ordre-là, on pourrait combiner les deux. Mais pour l’instant, je veux continuer à jouer le plus longtemps possible et tirer le maximum des deux, cinq ou dix dernières années. »

Dans le même temps, Kane est aussi proche de prolonger son séjour au Bayern Munich, où son contrat actuel expire à la fin de la saison. « Nous sommes toujours en discussion et ces discussions se passent bien. Nous sommes assez proches, même s’il reste encore quelques points à régler. Je pense qu’il ne faudra plus longtemps avant qu’une annonce soit faite. »

Sur le plan individuel aussi, Kane a vécu une excellente année et il se considère parmi les prétendants au Ballon d’Or, qui sera remis le 26 octobre à Londres. « Ce serait incroyable de le gagner et j’en serais extrêmement fier. Je pense que je suis clairement dans la course pour le gagner, là-dessus je n’ai absolument aucun doute. »