Harry Kane est sur le point de prolonger son contrat au Bayern Munich, rapportent notamment Florian Plettenberg et Fabrizio Romano. Les deux parties ont trouvé une percée dans les négociations, dit-on.

Le contrat actuel de Kane expire l’été prochain, si bien que le temps commençait à presser pour le Bayern. Un accord aurait désormais été trouvé autour d’un nouveau contrat liant Kane au champion d’Allemagne record jusqu’à la mi-2029.

Selon Plettenberg, cela a « toujours été le plan » de Kane de prolonger. L’attaquant se sent parfaitement à son aise à Munich et fait partie des grands favoris pour le Ballon d’Or, qui sera décerné à la fin du mois.

Kane a déjà disputé 154 matches avec le Bayern jusqu’à présent, pour 152 buts inscrits. Il a en outre délivré 34 passes décisives.

L’avenir de Kane a fait l’objet de nombreuses spéculations ces derniers mois. Le FC Barcelone a notamment été cité comme destination possible pour l’Anglais, tandis que le club saoudien d’Al-Hilal a lui aussi affiché un vif intérêt.

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Kane avait lui-même fait savoir dès le mois d’août que son envie de revenir en Angleterre s’était atténuée. Le buteur affirme se sentir parfaitement chez lui à Munich et semble désormais joindre le geste à la parole avec un nouveau contrat au Bayern.

Il n’y a pas encore de confirmation officielle, mais Romano s’attend à ce qu’elle arrive rapidement. Les derniers détails sont actuellement en train d’être finalisés.