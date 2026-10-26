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Harry Kane a officiellement été sacré meilleur joueur du monde en remportant le Ballon d’Or 2026, mettant fin à 25 ans d’attente pour le football anglais. L’attaquant du Bayern Munich a devancé une concurrence de très haut niveau pour décrocher le trophée, après une année de domination sans précédent devant le but, en club comme en sélection.

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Une soirée historique pour le football anglais

L’attente est enfin terminée pour l’Angleterre : Kane a été officiellement désigné nouveau lauréat du Ballon d’Or lors d’une cérémonie réunissant de nombreuses stars à Londres. Les chants « Harry ! Harry ! Harry ! » ont résonné dans toute la salle lorsque le prolifique attaquant est monté sur scène pour recevoir la distinction individuelle la plus prestigieuse du football. Avec ce sacre, Kane devient le premier Anglais à être désigné meilleur joueur du monde depuis Michael Owen en 2001, une étape majeure dans l’histoire de la sélection nationale.

S’adressant au public dans sa ville natale, Kane, ému, a exprimé sa gratitude pour cette reconnaissance. « Je suis presque sans voix », a admis le capitaine de l’Angleterre dans son discours. « Être ici, à Londres, rend ce moment encore plus spécial. Cela m’a semblé être un bon présage pour ce soir. Merci à tous ceux qui ont voté pour moi. J’imagine que le choix a été difficile cette année. Il y a des joueurs de classe mondiale dans cette salle ce soir. Félicitations à tous les lauréats et à tous les nommés de ce soir. C’est une démonstration impressionnante de ce que la détermination et le travail peuvent réellement accomplir. »

Des chiffres sans précédent en club et en sélection

Le sacre de Kane couronne une saison individuelle aux statistiques stupéfiantes, durant laquelle il a confirmé son statut de finisseur le plus redoutable de la planète. Lors de la saison 2025-2026, l’attaquant a inscrit 73 buts, toutes compétitions confondues en club et en sélection. Sa régularité en Allemagne est exceptionnelle : depuis son arrivée au Bayern Munich en 2023, Kane a marqué 156 buts en seulement 158 matches. En trois saisons à peine, ce rythme lui a permis de se hisser à la septième place du classement des meilleurs buteurs de l’histoire du club bavarois.

Sa domination ne s’est pas limitée au championnat, dont il a terminé meilleur buteur trois années consécutives. Sur la scène internationale, Kane a mené l’Angleterre à sa meilleure campagne en Coupe du monde depuis 1966, conclue par une médaille de bronze après une victoire lors du match pour la troisième place. Le capitaine a terminé cinquième meilleur buteur du tournoi, prouvant sa capacité à répondre présent dans les moments les plus importants. Ces performances lui ont également valu d’être désigné attaquant de l’année chez les hommes plus tôt dans la soirée, avant de recevoir la récompense principale.





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Le secret de sa réussite

Revenant sur ses deux distinctions, Kane s’est empressé de partager les éloges avec ses coéquipiers et sa famille. « Merci à tous. Tout d’abord, merci au Ballon d’Or et à France football », a-t-il déclaré en recevant le trophée Gerd Müller. « L’année dernière a été incroyable pour moi, j’en suis extrêmement fier. C’est sans aucun doute la meilleure saison que j’aie connue. Marquer autant de buts, c’est le fruit d’un travail d’équipe. J’ai autour de moi une équipe formidable, qui m’aide à rester humble et à garder les pieds sur terre. Ma femme Kate, nous vivons cela ensemble. Je sais que rien de tout cela ne serait possible sans toi. »

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Le sacre du joueur de 33 ans témoigne de son évolution depuis son départ de la Premier League. Meilleur buteur en club toutes compétitions confondues en Europe lors de la saison 2025-2026, il a aussi développé son jeu bien au-delà de la finition. Les jurés, chargés de privilégier la saison de compétition la plus récente, ont manifestement estimé que son apport cumulé au Bayern Munich et à l’Angleterre était sans égal. Alors que les célébrations se poursuivent, Kane trône seul au sommet du football, après avoir enfin obtenu la distinction individuelle que sa carrière semblait depuis longtemps lui promettre.

Un hommage à ceux qui entourent la star

L’homme fort de l’Angleterre a tenu à partager le mérite de sa réussite avec ceux qui l’ont soutenu tout au long de son parcours, du centre de formation de Tottenham au sommet du football mondial. Il a évoqué chaleureusement ses coéquipiers : « Marquer autant de buts, c’est le fruit d’un travail d’équipe. J’ai autour de moi une équipe formidable, qui m’aide à rester humble et à garder les pieds sur terre. Ma femme Kate, nous vivons cela ensemble. Je sais que rien de tout cela ne serait possible sans toi. »

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Dans un dernier moment émouvant, Kane s’est adressé à ses parents et à ses enfants, reconnaissant les sacrifices consentis par sa famille au fil des décennies. Il a lancé avec humour à ses enfants : « Mes enfants qui regardent à la maison, l’heure d’aller au lit est passée ! »

L’attaquant a poursuivi son hommage avec émotion : « Merci beaucoup. Je sais à quel point vous me soutenez. Nous vivons toutes ces émotions ensemble. Je sais à quel point l’aide que je reçois en dehors du terrain me permet d’être performant et de donner le meilleur de moi-même sur le terrain. Mon frère Charlie, j’ai l’impression que ce n’était pas il y a si longtemps que nous tapions dans un ballon dans le jardin. Nous ne parlions que de football, nous étions tout simplement fous de foot. Je sais que tu dis m’avoir transmis ton talent de footballeur, alors merci pour ça. »

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Il a conclu : « Maman, papa, quel moment ! Toutes ces années, les sacrifices, le soutien que vous m’avez apporté. Vous m’emmeniez à l’entraînement, vous veniez me voir jouer. Peu importe où c’était, aujourd’hui encore, vous êtes là. Toutes les qualités que vous m’avez transmises m’ont permis de réussir et d’être ici ce soir. »