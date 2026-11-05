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Ligue Europa
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Hapoël Beer-Sheva - OFI Crète : où voir le match en direct aujourd’hui à la télévision et en streaming ?

Hapoel Beer Sheva vs OFI Crete
Hapoel Beer Sheva
OFI Crete
Ligue Europa

En Ligue Europa, l’Hapoël Beer-Sheva affronte l’OFI Crète. Mais qui diffuse le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

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Hapoël Beer-Sheva - OFI Crète : heure du coup d’envoi

crest
Ligue Europa - Journée 4
Stadionul Rapid-Giulesti

Les sujets de la semaine : qu’en est-il du Hapoël Beer-Sheva et de l’OFI Crète ?

Le Hapoël Beer-Sheva aborde ce duel avec un bilan d’une victoire, un nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Sa rencontre la plus récente s’est soldée par une défaite 4-0 contre la Royale Union Saint-Gilloise. Auparavant, l’équipe s’était inclinée 2-1 contre l’AZ Alkmaar et avait fait match nul 0-0 face au Dinamo Zagreb. Au total, Beer-Sheva a inscrit cinq buts et en a encaissé douze sur ces cinq rencontres.

L’OFI Crète affiche deux victoires, aucun nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches. Le club s’est imposé 1-0 sur le terrain du Panetolikos en Super League lors de sa dernière rencontre. Avant cela, il avait subi une défaite 2-0 contre le Bayer Leverkusen en Ligue Europa, ainsi qu’un revers 4-3 contre Kalamata. L’OFI a marqué sept fois et encaissé huit buts sur cette période.

HBS

HBS - Forme

SAB
V2-1
SAB
D5-2
DZG
N0-0
AZ
D2-1
GIL
D4-0
But marqué (encaissé)
5/12
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
OFI

OFI - Forme

KAL
D4-3
B04
D0-2
PAO
V2-1
AEL
D1-0
PAT
V0-1
But marqué (encaissé)
6/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Hapoël Beer-Sheva - OFI Crète : compositions d’équipe

Hapoel Beer Sheva vs OFI Crete compositions

4-3-3
Hapoel Beer Sheva crest
Hapoel Beer Sheva
HBS
Formation
OFI Crete crest
OFI Crete
OFI
3-4-3
O. MarcianoO. MarcianoI. NachmiasI. NachmiasG. MizrahiG. MizrahiD. DiopD. DiopM. BaltaxaM. BaltaxaN. YehoshuaN. YehoshuaF. AmankwahF. AmankwahZ. AhmedZ. AhmedA. UgarrizaA. UgarrizaY. MaledeY. MaledeM. Abu RumiM. Abu RumiK. LiloK. LiloD. NikolaouD. NikolaouA. PoungourasA. PoungourasK. KrizmanicK. KrizmanicL. DickmannL. DickmannA. BouchalakisA. BouchalakisT. AndroutsosT. AndroutsosN. AthanasiouN. AthanasiouT. NussT. NussT. FountasT. FountasK. KodroK. Kodro
OFI Crete crest
OFI Crete
OFI
4-3-3
Hapoel Beer Sheva

Onze de départ

OFI Crete

Remplaçants

Entraineur

  • R. Kozuch
  • C. Kontis

Hapoël Beer-Sheva - OFI Crète : forme actuelle

HBS

HBS - Forme

SAB
V2-1
SAB
D5-2
DZG
N0-0
AZ
D2-1
GIL
D4-0
But marqué (encaissé)
5/12
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
OFI

OFI - Forme

KAL
D4-3
B04
D0-2
PAO
V2-1
AEL
D1-0
PAT
V0-1
But marqué (encaissé)
6/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Hapoël Beer-Sheva - OFI Crète : bilan des confrontations directes

Hapoël Beer-Sheva - OFI Crète : les classements

#
PVNDBPA+/-PtsForme
1
BournemouthBournemouthBOU
4400112+912
V
V
V
V
2
FerencvarosFerencvarosFTC
4400113+812
V
V
V
V
3
Olympiakos PiréeOlympiakos PiréeOLY
431041+310
N
V
V
V
4
BenficaBenficaBEN
3300102+89
V
V
V
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
V
V
V
6
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
321081+77
V
N
V
7
Juventus FCJuventus FCJUV
321093+67
N
V
V
8
BesiktasBesiktasBJK
321095+47
N
V
V
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
N
V
V
10
LevskiLevskiLES
421143+17
V
V
N
D
11
NEC NimégueNEC NimégueNEC
421189-17
V
V
N
D
12
LyonLyonOL
421167-17
N
D
V
V
13
AlkmaarAlkmaarAZ
320162+46
V
V
D
14
AnderlechtAnderlechtAND
420263+36
V
V
D
D
15
RennesRennesREN
413043+16
N
N
V
N
16
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
420267-16
D
D
V
V
17
Real SociedadReal SociedadRSO
412194+55
N
V
N
D
18
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
412196+35
N
N
D
V
19
Sparta PragueSparta PragueSPP
41126604
D
D
N
V
20
HoffenheimHoffenheimTSG
41126604
N
V
D
D
21
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
311134-14
D
V
N
22
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
V
D
N
23
SalzburgSalzburgSAL
411238-54
D
N
D
V
24
Celta VigoCelta VigoCEL
310234-13
V
D
D
25
OFI CreteOFI CreteOFI
310234-13
D
D
V
26
Milan ACMilan ACMIL
410347-33
D
D
V
D
27
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
410347-33
D
D
V
D
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
D
D
V
29
PlzenPlzenVPL
410337-43
V
D
D
D
30
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
301227-51
N
D
D
31
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
D
D
N
32
LillestroemLillestroemLIL
4013210-81
D
D
N
D
33
Lech PoznanLech PoznanLCH
301219-81
N
D
D
34
MarseilleMarseilleOM
300316-50
D
D
D
35
CelticCelticCEL
300339-60
D
D
D
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
D
D
D
Qualification pour les quarts de finale

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