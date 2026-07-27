Hany Abou Rida : voici pourquoi j'ai demandé d'augmenter le nombre de clubs dans les compétitions africaines

Hani Abou Rida, président de la Fédération égyptienne de football, a dévoilé les raisons de sa demande visant à augmenter le nombre de clubs participant aux compétitions africaines, soulignant qu'il ne parlait pas uniquement de l'Égypte, mais de tous les pays qui étaient présents à la Coupe du monde et des fédérations disposant du classement le plus élevé.

Abou Rida a indiqué, dans des déclarations à l'émission « Al-Soura » sur la chaîne « Al-Nahar » avec la journaliste Lamis El Hadidi, que cette demande visait à suivre l'évolution qui se produit dans les compétitions mondiales, la preuve étant que la dernière édition de la Coupe du monde 2026 a vu la participation de 48 sélections, en plus de la réflexion autour d'une augmentation du nombre de sélections lors des nouvelles éditions.

Il a expliqué que certains disaient de lui qu'il était pro-Ahly et d'autres qu'il était pro-Zamalek, mais qu'au final il travaillait pour l'intérêt du football égyptien, affirmant que la demande avait été étudiée de manière préliminaire, mais qu'il y avait eu une résistance de la part de certaines fédérations, celles-ci ne souhaitant pas de changement pour le moment.

Il a affirmé que des consultations étaient menées depuis un certain temps avec le président de la Confédération africaine, Patrice Motsepe, et que la question de l'augmentation du nombre de clubs avait été soumise au comité exécutif pour approbation lors de la saison prochaine, après une étude détaillée et complète en fonction des conditions marketing et commerciales, ainsi que des dates de l'agenda africain.

Abou Rida a ajouté que Mahmoud El Khatib, président du club d'Al Ahly, ne l'avait pas contacté au sujet de l'augmentation du nombre de clubs participant aux compétitions continentales, soulignant que tout responsable désireux de développement regarde vers l'avenir et cherche l'intérêt du football égyptien et le développement de manière générale, et non celui d'un club en particulier.

Il a affirmé que la direction du Zamalek avait fourni un effort considérable pour régler 18 affaires auprès de la Fédération internationale « FIFA », avant le 25 juillet dernier, expliquant que le Zamalek avait réussi à régulariser sa situation avant l'échéance finale, soulignant que certains clubs du continent africain avaient demandé une prolongation du délai pour obtenir la licence continentale, mais que la Confédération africaine avait totalement refusé.

Il a précisé que la Fédération de football n'avait soutenu aucun club en particulier, affirmant que la Fédération ne favorise personne, se tient à égale distance de tous, et que l'intérêt du football égyptien prime sur toute autre considération, et que le Zamalek avait versé des sommes énormes en raison du dépôt des dossiers de qualification de ses joueurs la saison dernière.

Il a conclu : « Nous avons échelonné les dettes en souffrance de plusieurs clubs, et pas seulement du Zamalek, dans le cadre de la coopération entre la Fédération de football et le reste des clubs, et par souci de tous les clubs égyptiens. »