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L'Allemand Hansi Flick, entraîneur du FC Barcelone, a fait part de son mécontentement face aux décisions arbitrales du match contre Villarreal, remporté 3-2 par le club catalan, qui a renversé un retard de deux buts pour s'offrir une victoire spectaculaire au Camp Nou.

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Hansi Flick est revenu, dans ses déclarations d'après-match, sur l'expulsion de Fermín López ainsi que sur les fautes subies par Lamine Yamal. Il a également souligné le rôle joué par Eric García et João Cancelo dans le renversement de situation en seconde période.

L'arbitre a expulsé Fermín López dans les dernières minutes de la seconde période, mais la scène n'a pas été diffusée à la télévision.

Fermín López a inscrit le deuxième but du Barça lors de la rencontre de ce jour face à Villarreal, avant d'être remplacé à la 68e minute par Dani Olmo.

Fermín López a été expulsé pour avoir contesté l'absence de penalty en faveur du Barça après une intervention sur Anthony Gordon.

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Hansi Flick a ensuite eu une discussion avec l'arbitre Alejandro José Hernández Hernández, après que ce dernier a brandi le carton rouge à Fermín López. Le technicien allemand a lui-même reçu un carton jaune pour avoir protesté et réclamé des explications sur la décision.

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L'incident s'est produit dans les minutes qui ont suivi l'expulsion du milieu de terrain, alors que Hansi Flick suivait le match depuis sa zone technique.

L'entraîneur barcelonais a exprimé son agacement face à l'attitude de l'arbitre à son égard, laissant entendre que son différend avec lui ne datait pas de ce match : « C'est toujours la même chose avec cet arbitre ».

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Il a également expliqué ne pas savoir précisément ce qui s'était passé entre Fermín et l'arbitre, n'ayant pas entendu les propos du milieu de terrain. Selon lui, l'arbitre ne regardait que le banc du Barça, et lorsqu'il s'est approché pour s'enquérir de la faute ayant entraîné l'expulsion de son joueur, il lui a lui aussi infligé un carton jaune.

Les protestations de Hansi Flick ne se sont pas limitées à l'expulsion de Fermín. Elles ont également porté sur les décisions concernant Lamine Yamal : le technicien allemand estime que l'ailier du Barça a été victime de plusieurs fautes évidentes que l'arbitre n'a pas sifflées, laissant le jeu se poursuivre.

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Il a malgré tout demandé à ses joueurs d'accepter les décisions arbitrales, de ne pas s'en préoccuper et de se concentrer sur l'amélioration de leur jeu sur le terrain, estimant que la prestation de l'équipe en seconde période était le modèle à suivre.

Analysant les raisons du retard de deux buts, Hansi Flick a attribué les réalisations de Tajon Buchanan et d'Oluwaseyi à des erreurs commises par le Barça au cours des sept premières minutes de la rencontre. Il a toutefois estimé que le score ne reflétait pas pleinement le niveau de son équipe, ses joueurs ayant eu des occasions de réduire l'écart avant la pause, à commencer par le penalty obtenu par Lamine Yamal, qu'il a manqué. Un échec qui a compliqué la tâche de l'équipe pour revenir dans le match, avant une nette amélioration après la mi-temps.

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Hansi Flick a expliqué que le véritable tournant dans le jeu du Barça s'est produit en seconde période, lorsque l'équipe s'est montrée mieux organisée et est parvenue à imposer davantage son style : « En seconde période, nous avons beaucoup mieux joué, avec plus de structure ».

Il s'est également dit convaincu que son équipe méritait la victoire, soulignant que l'amélioration ne s'est pas limitée au secteur offensif, mais s'est étendue à l'organisation et aux mouvements collectifs, ce qui a permis au Barça de reprendre l'initiative et de transformer son retard en avantage au tableau d'affichage.

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L'entraîneur barcelonais a mis en avant Eric García et João Cancelo, estimant que tous deux avaient livré une excellente seconde période en dynamisant les deux flancs offensifs.

Il a précisé que le rôle des latéraux ne se limite pas aux tâches défensives, mais inclut une participation active à la construction des attaques et à la création d'occasions. Une illustration en a été donnée à la 57e minute, lorsque la tentative de João Cancelo a heurté le poteau, avant qu'il ne combine avec Pedri sur une action conclue par un corner tiré par Gerard Martín, qui a débouché sur le but de la réduction du score.

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Il a ajouté qu'Eric García s'est procuré une autre occasion sur le côté droit dix minutes plus tard : le ballon a été détourné par Pau Navarro dans ses propres filets, parachevant ainsi la remontée du Barça.