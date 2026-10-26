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L’entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, a révélé que Raphinha avait demandé à être remplacé quelques instants avant que le Real Madrid n’inscrive le but de la victoire en fin de Clasico. L’attaquant brésilien, récemment gêné par une blessure, était totalement à bout de forces dans les dernières minutes du match.

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Une fin de match cruelle pour Barcelone

Barcelone a subi une frustrante défaite 2-1 face à Madrid en Liga dimanche après-midi. L’équipe a encaissé le but décisif à la 87e minute et s’est inclinée au terme d’un Clasico très disputé.

Ce but cruel est survenu une minute seulement après la sortie de Raphinha. L’attaquant brésilien affiche une forme phénoménale en championnat cette saison, avec 13 buts en neuf apparitions en Liga. Mais son départ totalement inattendu du terrain ne relevait pas d’un choix tactique délibéré de l’entraîneur.

Flick révèle avoir renoncé à un changement tactique

Flick avait prévu tout autre chose sur le plan tactique pour les dernières minutes de cette rencontre à fort enjeu. L’entraîneur voulait placer le joueur de 29 ans dans une position plus reculée et axiale afin d’aller chercher la victoire en fin de match. Ce projet offensif a finalement été abandonné lorsque Raphinha a clairement signalé ses difficultés physiques au staff technique sur le banc.

« Nous voulions jouer les dernières minutes avec Raphinha en numéro 10, mais il nous a demandé de le remplacer », a expliqué Flick lors de sa conférence de presse d’après-match.

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La trêve internationale a laissé des traces

Raphinha n’avait tout simplement plus les ressources physiques pour terminer cette rencontre de championnat extrêmement exigeante. Il a connu un problème lié à une blessure lors de la récente trêve internationale et manquait donc de l’énergie nécessaire. Flick a confirmé aux médias présents que l’attaquant était complètement épuisé lorsqu’il s’est approché de la ligne de touche pour demander à sortir.

« Il ne pouvait plus jouer », a déclaré sans détour l’entraîneur de Barcelone en évoquant l’état physique de l’ailier brésilien dans les derniers instants du match.

Barcelone va suivre l’état de Raphinha

Le staff médical devra suivre attentivement la suite de sa récupération après la blessure initialement contractée pendant la trêve internationale. Flick espère vivement que son attaquant vedette retrouvera toute son énergie pour poursuivre son incroyable série de buts en championnat dans les semaines à venir.