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L’entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, a reconnu n’avoir aucun contact avec Carlo Ancelotti concernant la gestion de la lourde charge de travail de Raphinha. Sans vouloir critiquer son ancien adversaire, le technicien allemand a appelé à renforcer les échanges entre entraîneurs de club et sélectionneurs pour protéger leurs joueurs.

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Flick révèle l’absence d’échanges avec Ancelotti au sujet de Raphinha

Flick a révélé ne pas échanger avec Ancelotti sur la gestion de la charge de travail de Raphinha. Dans un entretien accordé à TNT Sports, l’entraîneur allemand a évoqué la manière dont le club catalan gère le calendrier chargé de l’ailier brésilien.

Alors que Raphinha joue un rôle essentiel au Camp Nou, concilier les exigences physiques liées à ses engagements en club et en sélection reste une priorité majeure pour Flick.

« Chacun fait les choses à sa manière »

Interrogé directement sur l’absence de contact avec Ancelotti, Flick a répondu franchement. Bien qu’il ait déjà croisé la route de l’entraîneur italien, ils n’échangent pas régulièrement d’informations sur les joueurs qu’ils ont en commun.

« Je n’ai aucun contact avec lui. C’est comme ça, a déclaré Flick. Nous nous connaissons parce que nous nous sommes affrontés au cours des deux dernières saisons, ou du moins de la dernière. Nous avions aussi de bonnes relations lorsqu’il entraînait le Bayern Munich.

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« Au bout du compte, chacun fait les choses à sa manière, et cela me convient. Ce n’est pas une critique. Il est normal que chaque entraîneur se concentre sur sa propre équipe. »

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Des éloges pour Raphinha et un appel à davantage de dialogue

Le souhait de Flick de renforcer les échanges tient aux efforts physiques considérables fournis par Raphinha pour le Barça. L’entraîneur a souligné l’activité incessante de son capitaine après sa prestation remarquable contre Villarreal .

« C’est sa façon de jouer, son attitude, sa mentalité. Il donne toujours tout sur le terrain, a expliqué Flick. Ce qu’il a fait contre Villarreal était incroyable. Il court énormément, parcourt beaucoup de kilomètres et joue avec une intensité énorme. C’est Rafa, notre capitaine. »

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Fort de sa propre expérience à la tête d’une sélection, Flick a reconnu que les échanges ouverts qu’il entretenait autrefois avec les entraîneurs de club lui manquaient. « Bien sûr, je pense qu’il serait également positif d’avoir davantage de contacts avec les sélectionneurs, a-t-il déclaré. Pour pouvoir dire : “Il va bien, il ne va pas bien” ou “vous devriez faire attention à ceci”. Je le faisais quand j’étais sélectionneur et, pour être honnête, cela me manque. »

Faire passer les joueurs en premier à l’avenir

Reste à voir si les déclarations publiques de Flick changeront la manière dont Ancelotti et lui se concertent au sujet de Raphinha. Pour l’heure, Barcelone continuera de gérer en interne le temps de jeu et la récupération de son capitaine face aux exigences de la saison.