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Lamine Yamal a inscrit un doublé et le FC Barcelone a renoué avec la victoire après deux défaites consécutives en écrasant Alaves 6-1 en Liga. L’entraîneur Hansi Flick a salué ses joueurs offensifs après cette réaction éclatante, tout en expliquant pourquoi il avait remplacé son jeune prodige en fin de match.

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Barcelone renoue avec la victoire

Yamal et Raphinha ont chacun inscrit un doublé lors de la large victoire 6-1 de Barcelone contre Alaves en Liga, samedi. Fermin Lopez et Anthony Gordon ont également marqué au cours d’une prestation dominatrice au Camp Nou.

Ce large succès a constitué la réponse idéale pour l’équipe de Hansi Flick. Il est intervenu juste après que sa série de 11 victoires consécutives a pris fin avec deux défaites de suite face au Paris Saint-Germain et au Real Madrid. Mariano Diaz a réduit l’écart en fin de match pour les visiteurs, mais Barcelone avait déjà pris le large grâce à son efficacité offensive.

Flick explique pourquoi il a remplacé Yamal

Yamal a été énormément sollicité cette saison, débutant les 18 matches de Barcelone et de l’Espagne. Mais Flick a enfin pu accorder un peu de repos à l’adolescent en le remplaçant pour les 20 dernières minutes face à Alaves, alors que le match était déjà gagné. L’entraîneur de Barcelone a expliqué que l’apport décisif de l’ailier avait rendu sa sortie beaucoup plus facile.

« Quand on marque deux buts, c’est plus facile de sortir », a reconnu Flick après avoir remplacé l’attaquant pour la quatrième fois seulement cette saison. « Je lui ai parlé à la mi-temps. Pour nous, c’est bien qu’il ait retrouvé sa confiance dans les situations de un contre un et qu’il ait eu davantage de temps de jeu en seconde période, mais c’est aussi important qu’il joue moins de minutes. »

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Les attaquants apportent la réponse idéale

Les joueurs à domicile n’ont pas tardé à prendre le dessus, Raphinha ouvrant le score rapidement. Lopez a vite doublé la mise avant que Raphinha n’inscrive son 17e but de la saison pour porter le score à 3-0.

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Yamal a ensuite marqué le quatrième but avant la mi-temps, concluant d’une frappe à l’entrée de la surface une superbe action collective. Après la pause, il a signé son deuxième but du match d’un petit ballon piqué, d’abord refusé pour hors-jeu.

Flick s’est réjoui de la prestation collective de son attaque : « Pour Lamine, c’était un grand match, mais cela fait plaisir de voir le niveau de l’attaque : Fermin, Rapha. C’est ce que je voulais voir après ces deux défaites. Notre réaction a été bonne et elle est allée dans le bon sens. »

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De grands défis attendent l’équipe de Flick

Après ce retour en force en Liga, Barc doit désormais se reconcentrer sur la compétition européenne. Aston Villa se rendra au Camp Nou mardi pour un match crucial de Ligue des champions.

Le calendrier chargé se poursuivra le week-end prochain avec un choc capital au sommet du classement. L’équipe de Flick se déplacera sur le terrain de l’Atletico Madrid pour une rencontre de championnat très attendue. Ces deux rendez-vous importants détermineront la dynamique du club à l’approche de la prochaine trêve internationale.