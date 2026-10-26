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Hansi Flick a appelé son groupe à se reconcentrer après une défaite douloureuse concédée en fin de match lors du Clasico, qui a mis fin au sans-faute du FC Barcelone en Liga. L’entraîneur allemand s’est dit frustré par le manque de fraîcheur de son équipe et a désigné l’accumulation des blessures comme sa principale préoccupation pour la suite.

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Barcelone s’incline dans les dernières minutes d’un Clasico douloureux

Le début de saison parfait du Barça en Liga sous les ordres de Flick a pris fin de manière décevante. Le club catalan a concédé ses premiers points en championnat après une défaite douloureuse dans le Clasico.

Un but décisif dans les dernières minutes a mis fin à son parcours sans faute en championnat. Cette défaite 2-1 interrompt brutalement une série impressionnante de neuf victoires dans l’élite espagnole. Elle constitue également un deuxième revers consécutif, toutes compétitions confondues, et met à l’épreuve la capacité de réaction de l’équipe en ce début de saison.

Flick pointe les détails et le manque de fraîcheur

Flick a rapidement analysé les raisons de ce résultat frustrant. L’entraîneur du Barça a reconnu que son équipe n’avait pas affiché son niveau physique habituel dans un match aussi exigeant. Il a souligné que les rencontres de cette importance se jouent sur des détails.

« Nous sommes déçus parce que nous avons manqué de fraîcheur », a expliqué l’entraîneur allemand sur le site officiel du club. « C’est notre première défaite en Liga après neuf victoires consécutives, mais ce sont des choses qui arrivent. Dans les grands matches, les détails sont très importants et, aujourd’hui, ils n’ont pas tourné en notre faveur. Les défaites font partie du football. Nous devons analyser ce qui s’est passé, faire mieux, et c’est ce que nous allons faire. »

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Les blessures, principale préoccupation du Barça

Au-delà de la déception liée au score final, la liste grandissante des blessés inquiète sérieusement le club. Le Barça a perdu un défenseur de plus au cours de la rencontre, Xavi Espart ayant été victime d’un nouveau problème physique. Flick n’a pas caché sa profonde inquiétude concernant l’état physique actuel de son effectif. Il a reconnu sans détour que « les blessures sont la principale préoccupation » du staff technique à l’heure actuelle.

Malgré ce coup dur en défense, le match a apporté une bonne nouvelle au milieu de terrain : Frenkie de Jong a enfin retrouvé la compétition. « Il s’est très bien entraîné et il nous sera utile », a souligné Flick.

L’effectif doit se remobiliser et réagir

Le Barça doit désormais trouver le moyen de rebondir sans attendre après cette période difficile. Après deux défaites consécutives, le vestiaire est sous pression pour enrayer rapidement cette mauvaise dynamique. Le Barça affrontera Alaves en Liga ce week-end, avant de recevoir Aston Villa en Ligue des champions.