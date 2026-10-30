Hansi Flick impuissant à empêcher le voyage de 22 000 km de Raphinha au Brésil : l’entraîneur du FC Barcelone lance un appel désespéré

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Hansi Flick a fait part de son inquiétude grandissante concernant les prochaines obligations de Raphinha en sélection, qui imposeront au capitaine du FC Barcelone un éprouvant aller-retour de 22 000 km jusqu’à Singapour. L’entraîneur allemand a reconnu avoir discuté avec le directeur sportif Deco des conséquences physiques que ce voyage pourrait avoir sur l’un de ses joueurs les plus importants.

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Flick fait part de ses inquiétudes concernant le calendrier international

Flick a exprimé ses réserves quant à la sélection de Raphinha avec le Brésil pour les prochains matches amicaux de novembre. Le Brésil doit affronter le Japon et Singapour en Asie, un déplacement qui représente un effort logistique considérable pour les joueurs évoluant en Europe. La longueur du voyage, estimé à environ 22 000 kilomètres, suscite l’inquiétude au Camp Nou.

Flick a révélé avoir déjà évoqué la situation avec le directeur sportif du club, Deco, alors qu’ils cherchent à préserver la condition physique d’un joueur devenu indispensable au dispositif tactique du Barça. L’ancien entraîneur du Bayern Munich redoute les répercussions physiques de ce déplacement, notamment au vu des récents épisodes de fatigue musculaire de l’ailier. « J’en ai parlé avec Deco. C’est un joueur très important. Avant la dernière trêve, il était arrivé blessé, et ce n’était pas la meilleure situation. Mais au bout du compte, c’est comme ça et nous ne pouvons rien y faire », a déclaré l’entraîneur, cité par SPORT.

Gérer le temps de jeu du capitaine

Raphinha a endossé un rôle de leader cette saison, portant le brassard de capitaine et donnant le ton dans le système de pressing haut de Flick. L’entraîneur reste toutefois lucide quant aux exigences du football international et à la volonté du joueur de contribuer à une nouvelle ère pour la sélection brésilienne. Flick a souligné que le Brésil traverse actuellement une phase de transition après la Coupe du monde, ce qui renforce naturellement l’envie de chaque joueur d’y participer.

Flick a précisé : « C’est notre capitaine, mais il est aussi brésilien et, quand sa sélection l’appelle, il doit répondre présent. D’autant que la sélection brésilienne entame une nouvelle phase après la Coupe du monde, et je pense que tout le monde veut être là et contribuer à aider l’équipe. »

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Un appel pressant à limiter son temps de jeu

Avec des matches contre le Japon le 14 novembre et Singapour le 17 novembre, Flick espère que le staff technique brésilien ne sollicitera pas trop l’attaquant. La priorité du Barça est de voir Raphinha revenir en Catalogne sans nouvelle blessure. La demande de Flick est simple : il souhaite que l’ailier soit peu utilisé lors de ces rencontres sans enjeu compétitif en Asie.

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L’entraîneur a exprimé clairement ses attentes pour la trêve internationale : « Si nous pouvons réduire un peu son temps de jeu, j’en serai heureux. L’aller-retour à Singapour n’est pas idéal, mais ce n’est pas quelque chose que je peux contrôler ou changer. »

La crainte de voir les blessures se répéter

L’inquiétude du Barça repose sur un précédent récent, et non sur de simples suppositions. Lors de la précédente trêve internationale, Raphinha s’est blessé à un muscle pendant un match amical contre l’Australie, à Brisbane, le 29 septembre. Ce contretemps l’avait contraint à rentrer prématurément en Espagne et lui avait fait manquer plusieurs matches importants de l’équipe de Flick. Le club veut à tout prix éviter que ce scénario ne se répète alors qu’il est engagé sur plusieurs fronts.

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Le Brésilien a connu divers pépins physiques lors de ses récentes convocations, ce qui a conduit à examiner de plus près ses protocoles de récupération. Pièce maîtresse de l’équipe première, il voit sa condition physique considérée comme une priorité par le club. Éviter une fatigue supplémentaire est jugé essentiel pour maintenir la dynamique de l’équipe pendant les mois d’hiver décisifs de la saison, lorsque le calendrier devient de plus en plus chargé et exigeant pour tous les membres de l’effectif.